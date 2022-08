VIDEO: गिरगिट के शरीर पर चेहरा रगड़ती नजर आई बिल्ली, आंख बंद कर बर्दाश्त करती रही 'छिपकली'

जानवर भी कई मामलों में इंसानों की ही तरह होते हैं. उन्हें भी एक दूसरे के प्रति कई बार प्यार आता है और कई बार वो एक दूसरे से लड़ते-भिड़ते भी रहते हैं. जैसे इंसानों को प्यार करना, लाड़ दिखाना पसंद है, वैसे ही जानवरों को भी ऐसी हरकतें बहुत अच्छी लगती है. इसका सबूत हाल ही में एक बिल्ली के द्वारा की गई हरकत में नजर आ रहा है. वो एक गिरगिट (cat scratching face on iguana video) के साथ खेलती दिख रही है और उसके शरीर पर अपना चेहरा रगड़ रही है.

ट्विटर अकाउंट ग्लर्पो पर अक्सर हैरान करने वाले वीडियोज (weird videos) पोस्ट किए जाते हैं. हाल ही में इस अकाउंट पर एक वीडियो शेयर किया गया है जो काफी चौंकाने वाला है क्योंकि इसमें एक बिल्ली और गिरगिट (cat iguana viral video) के बीच दोस्ती दिख रही है. आपको बता दें कि वीडियो में नजर आ रहा जीव गिरगिट की प्रजाति का है जिसे इगुआना कहते हैं.

does he like being used as a scratch pad ? pic.twitter.com/GC1cO5Vhf8

— glurpo (@glurpo) August 7, 2022