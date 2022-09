बिल्ली ने लोगों से हड़पे पैसे, नोट उठाते वक्त काटने लगी हाथ! अनोखी 'कैशियर' को देखकर आ जाएगी हंसी

जानवरों का आंकलन इंसानों ने अपने अनुसार कर लिया है. कुत्ते वफादार और सीधे मगर बिल्लियां-लोमड़ी चालाक. अब चालाकी या वफादारी तो इंसानों के अंदर के स्वभाव हैं, जानवर तो अमूमन वैसी ही प्रतिक्रिया देते हैं जैसा उनके साथ किया जाता है. कई बार पेट भरे होने पर शेर के सामने से कोई हिरण निकल भी जाता है और वो हमला भी नहीं करता. इन दिनों बिल्ली का एक वीडियो भी चर्चा में है जिसे देखकर लोग उसे पैसों का लालची बता रहे हैं. यूं तो ये सिर्फ एक संयोग है कि बिल्ली पैसों (cat sitting on notes viral video) को लेकर ऐसी हरकत कर रही है मगर वीडियो में उसकी करामातें देखकर आपको हंसी बहुत आएगी.

ट्विटर अकाउंट @Yoda4ever पर मजेदार वीडियोज पोस्ट किए जाते हैं. हाल ही में इस अकाउंट पर एक वीडियो शेयर किया गया है जिसमें एक बिल्ली (cat stopping people to take money video), प्लास्टिक के डिब्बे में बैठी दिख रही है और उसमें पैसे पड़े हैं. मजेदार बात ये है कि बिल्ली किसी कैशियर (cashier cat video) की तरह पेश आ रही है. बैंक के कैशियर की जिम्मेदारी होती है कि वो पैसे जमा करे, पर जरूरत पड़ने पर वो पैसे लौटाता भी है. मगर ये बिल्ली तो इस मामले में काफी सेल्फिश लग रही है.

Only deposits are allowed under the cashier’s new rule… pic.twitter.com/l3yfmB5LjO

— o̴g̴ (@Yoda4ever) September 28, 2022