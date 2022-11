मिल बांटकर खाना खाते दिखी बिल्लियां, एक ने खाकर दूसरे की तरफ खिसका दिया बर्तन! वीडियो जीत लेगा दिल

जिस तरह इंसानों में एक दूसरे प्रति प्यार और करुणा का भाव होता है, उसी प्रकार जानवरों में भी होता है पर हम उसे देख नहीं पाते हैं. हमें लगता है कि जानवर सिर्फ एक दूसरे से दुश्मनी करते हैं और शिकार करने में यकीन रखते हैं पर वो सिर्फ उनके जीवन का एक पहलु है. इन दिनों एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जिसमें दो बिल्लियों (cats sharing food video) के बीच प्रेम का भाव देखने को मिल रहा है. इसे देखकर आप समझ जाएंगे कि जानवर के अंदर भी मोह का भाव होता है.

ट्विटर अकाउंट @Gabriele_Corno पर अक्सर अजबगजब वीडियोज (amazing videos) पोस्ट किए जाते हैं. हाल ही में इस अकाउंट पर एक वीडियो शेयर किया गया है जिसमें दो बिल्लियां साथ में खाना खाते हुए दिख रही हैं. बिल्लियों (cats food sharing cute video) को चालाक समझा जाता है, ये भी कहा जाता है कि वो सिर्फ अपने बारे में सोचती हैं और कुत्ते की तरह वफादार नहीं होती हैं मगर ये वीडियो इंसानों द्वारा बनाए गए तमाम पूर्वाग्रहों को तोड़ने का काम कर रहा है.

The sharing of food is the basis of social life pic.twitter.com/3N62qGPV9y

— Gabriele Corno (@Gabriele_Corno) November 25, 2022