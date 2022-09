VIDEO: लकड़ी पर खड़े होकर हाथ हिलाता दिखा गिरगिट, IFS अधिकारी ने की ट्रैफिक कॉन्सटेबल से तुलना!

अगर आपको प्रकृति को हंसते, बात करते और अपनी भावनाओं का प्रदर्शन करते देखता है तो उसके बनाए जीवों को देखिए जो भले बोल नहीं पाते मगर अपनी हरकतों से प्रकृति की जुबान बन जाते हैं. सोशल मीडिया पर ऐसे कई वीडियोज वायरल होते हैं जिसमें जानवरों की मजेदार कलाबाजियां देखने को मिलती हैं जो मन मोह लेती हैं. इन दिनों एक गिरगिट (Chameleons moving hand viral video) भी इसी वजह से चर्चा में है. वो एक लकड़ी पर खड़ा ऐसे हाथ हिला रहा है जैसे वो कोई ट्रैफिक पुलिस का कॉन्सटेबल (Chameleons act like traffic police constable) हो.

IFS अधिकारी सुशांत नंदा (Susanta Nanda) अपने ट्विटर पर अक्सर हैरान करने वाले वीडियोज (weird videos) पोस्ट करते रहते हैं. हाल ही में उन्होंने एक वीडियो शेयर किया है जिसमें एक गिरगिट (chameleons sitting on wood moving hand) लकड़ी पर बैठा दिख रहा है. यूं तो गिरगिट अपनी रंग बदलने की कला की वजह से काफी फेमस है, मगर इस वीडियो में उसकी डांस स्टेप की तरह हाथ हिलाने की कला भी दिखाई दे रही है जो शायद आपने पहली बार देखी होगी.

Traffic constable trying to give directions at peak traffic hours ☺️☺️

(WA fwd) pic.twitter.com/sbSBCcAWKm

— Susanta Nanda (@susantananda3) September 30, 2022