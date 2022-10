VIDEO: पुलिसकर्मी ने सड़क पर गाया दलेर मेंहदी का गाना, फेमस सॉग के जरिए दी 'नो पार्किंग' की जानकारी

जैसे-जैसे लोग ज्यादा कारें खरीदने लगे हैं, वैसे-वैसे सड़कों पर भीड़ भी बढ़ती जा रही है. भीड़भाड़ में लोग आम ट्रैफिक रूल्स का पालन नहीं करते हैं. ऐसे में पुलिसवालों की मुश्किलें बढ़ जाती हैं. ट्रैफिक को संचालित करने के लिए ट्रैफिक पुलिस (Police officer sing song on road video) कभी बल का प्रयोग करती है तो कभी समझा-बुझाकर लोगों स्थिति नियंत्रित करती है. पर इन दिनों एक पुलिसकर्मी के खूब चर्चे हैं जो गाना गाकर ट्रैफिक (policeman Daler Mehndi song video) का संचालन कर रहा है.



आईपीएस अधिकारी दीपांशु काबरा (Dipanshu Kabra IPS) अक्सर ट्विटर पर अजबगजब वीडियोज (weird videos) पोस्ट करते रहते हैं. हाल ही में उन्होंने एक सिख पुलिसकर्मी (Sikh police officer sing Bolo Tara Ra Ra song) का वीडियो पोस्ट किया है जो गाना गा रहा है. वीडियो में शख्स दलेर मेंहदी के गाने- “बोलो तारा रारा” को अपने अंदाज में बदलकर लोगों को ट्रैफिक नियमों के बारे में जानकारी दे रहा है और नो पार्किंग के बारे में भी बता रहा है.

I am glad that my music is used by Traffic police to inspire people to follow rules.

Happiness Means Daler Mehndi

Celebration Means Daler Mehndi

Thank you for your love and Support#DalerMehndi #BoloTaRaRaRa @trafficchd @ssptfcchd pic.twitter.com/1fUZMmCNkt

— Daler Mehndi (@dalermehndi) October 17, 2019