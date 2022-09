दुनिया के सबसे विकसित देश में होती है अजीबोगरीब प्रतियोगिता, चेरी को सबसे दूर थूकने वाला बनता है विजेता

संयुक्त राज्य अमेरिका (United States of America) को दुनिया का सबसे शक्तिशाली और विकसित देशों में से एक माना जाता है. वर्ल्ड पॉपुलेशन रिव्यू की एक रिपोर्ट के अनुसार यूनाइटेड नेशन्स ने अपने ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स रिपोर्ट में इस देश को 17वां स्थान दिया था. अब जो देश हर मामले में इतना आधुनिक होगा, वहां के लोगों की सोच, तौर-तरीके भी आधुनिक ही होंगे! अगर आप भी ऐसा ही सोचते हैं तो चलिए आज हम आपको अमेरिका से जुड़ी एक विचित्र प्रतियोगिता (weird competition in America) के बारे में बताते हैं जिसे जानकर आप अपनी सोच पर सवाल उठाने लगेंगे.

जिस देश ने धरती के बाहर लोहा मनवाया और समुद्र की गहराइयों को भी नाप लिया, जिसने तकनीक में हैरतंगेज विकास किया है और जो संपन्नता के मामले में भी सबसे ऊपर है, ऐसे अमेरिका में एक प्रतियोगिता होती है जिसमें एक फल को मुंह (Spitting cherry from mouth competition) से थूका जाता है और जो सबसे दूर थूकता है उसे विजेता घोषित कर दिया जाता है. मिशिगन में होने वाली इस प्रतियोगिता को चेरी पिट स्पिटिंग चैंपियनशिप (Cherry Pit Spitting Championship) कहते हैं जिसमें प्रतियोगी चेरी को मुंह से थूकते हैं. ये प्रतियोगिता जुलाई के पहले शनिवार को होती है.

