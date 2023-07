'चेतन का घर' नाम से दिल्ली मेट्रो में जुड़ा नया स्टेशन? अंदर चिपकी दिखी पर्ची! क्या आप जाना चाहेंगे?

Delhi Metro Viral Photo: दिल्ली मेट्रो के चर्चे हर ओर होते रहते हैं. सिर्फ दिल्ली में ही नहीं, यूपी से लेकर महाराष्ट्र तक इसके किस्से फेमस हो चुके हैं. कभी मारपीट तो कभी बहस और कभी-कभी तो इसमें लाइव रोमांस भी लोगों को नजर आ जाता है. पर इन दिनों मेट्रो के अंदर एक और अनोखी चीज देखने को मिली जिसकी फोटो वायरल (Chetan ka Ghar Delhi Metro photo) होने लगी. इस तस्वीर को देखकर आप सवाल करेंगे, क्या दिल्ली मेट्रो (Delhi Metro funny photo) में एक नया स्टेशन जुड़ गया है?

ट्विटर अकाउंट @SaradonLover पर हाल ही में एक फोटो पोस्ट की गयी है जिसमें दिल्ली मेट्रो (Delhi Metro viral video) के अंदर रूट दिखाने वाला बोर्ड नजर आ रहा है. आपने गौर किया होगा कि प्लेटफॉर्म पर रूट बताने वाले बोर्ड लगे रहते हैं. उसी का छोटा वर्जन मेट्रो के अंदर भी होता है. जिसमें हर स्टेशन के आगे एक गोला बना होता है और उसमें लाइट जलती है. ये लाइट से संकेत देती है कि कौन सा स्टेशन बीत चुती है और कौन सा आने वाला है. इसी बोर्ड पर स्टेशनों के नाम लिखे होते हैं.

And then, Chetan finally got himself a house on DMRC’s property. Well done, Chetan👌👌@chetan_bhagat @OfficialDMRC #dmrc #delhimetro Delhi Metro pic.twitter.com/u2YtCm7cah

— मकड़ीमैन (@SaradonLover) July 5, 2023