पहले मुर्गी आई या अंडा? आखिरकार मिल गया दिमाग चकरा देने वाले सवाल का जवाब!

‘कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा था?’ ये शायद अब तक का दूसरा सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला सवाल था. पहले स्थान पर आज भी यही सवाल है कि ‘पहले मुर्गी आई या अंडा?’ (Chicken came first or egg). एक ओर जहां ‘बाहुबली’ वाले सवाल का जवाब लोगों को मूवी के दूसरे पार्ट में मिल गया था मगर सालों से इस सवाल का जवाब नहीं मिल पाया कि मुर्गी पहले आई या फिर अंडा (Which came first: chicken or egg?). पर आखिरकर इस दिमाग चकरा देने वाले सवाल का जवाब मिल गया है.

यूं तो ये मस्ती-मजाक में पूछा जाने वाला सवाल है मगर इसका जवाब इतना आसान नहीं है. वो इसलिए कि इस सवाल का जवाब आम आदमी के पास नहीं, विज्ञान के पास है. अगर एक वाक्य में समझना हो तो जान लीजिए कि पहले अंडा आया. अब आप कहेंगे कि फिर अंडा कहां से आया, उसे तो मुर्गी ने ही जन्म दिया होगा. उसके बाद फिर से ये सवाल खड़ा हो जाएगा कि मुर्गी को तो अंडे ने ही जन्म दिया होगा. इस चक्र में पड़ने से पहले ही चलिए आपको बता देते हैं इसका जवाब अंडा क्यों होगा.

अंडों के बनने में जरूरी होता है खास प्रोटीन

इस सवाल का जवाब समझने से पहले जान लीजिए कि कई ऐसे वैज्ञानिक हुए हैं जिन्होंने दावा किया है कि पहले चिकेन आया. रिसर्च की मानें तो चिकेन एग को बनाने के लिए ओवी-17 (OV-17) नाम के प्रोटीन की जरूरत होती है जो सिर्फ चिकेन की ओवरी में पाया जाता है. इसका मतलब कि अंडों को पैदा करने में इस प्रोटीन की जरूरत पड़ी ही होगी. पर सवाल ये उठता है कि हम किस तरह के चिकेन एग की बात कर रहे हैं. वो जिसे एक चिकेन ने दिया है या फिर वो जिसमें एक चिकेन है? इस बात को बेहतर ढंग से समझने के लिए ये उदाहरण ठीक रहेगा हालांकि ये सिर्फ काल्पनिक उदाहरण है. मान लीजिए कि एक हाथी अंडा दे और उस अंडे में से शेर का बच्चा निकले तो वो अंडा हाथी का कहलाएगा या शेर का?



म्यूटेशन का है पूरा खेल

अंडे के पहले आने की थ्योरी के पीछे यही उदाहरण महत्वपूर्ण है. जब दो जीव रीप्रोड्यूस करते हैं तो उन दोनों का डीएनए उनके आने वाले बच्चे में मौजूद होता है मगर ये 100 फीसदी सेम नहीं होता. इस तरह के म्यूटेशन से नई तरह की प्रजाति का जन्म होता है. ये म्यूटेशन अंडे के अंदर मौजूद सेल में होता है. इसका मतलब ये हुआ कि लाखों साल पहले चिकेन जैसे जानवर, जिन्हें प्रोटो-टाइप चिकेन (Proto chicken) कहा जाता है, ने दूसरे प्रोटो टाइप चिकेन के साथ मेट किया और फिर जेनेटिक म्यूटेशन (Genetic Mutation) के बाद एक ऐसा अंडा दुनिया में आया जिसके डीएनए में काफी फर्क था. यही था दुनिया का पहला चिकेन जिसे आज हम जानते हैं. हालांकि ये म्यूटेशन किसी एक अंडे से नहीं आंका जा सकता. म्यूटेशन हजारों सालों तक चलने वाली प्रक्रिया होती है जो धीरे-धीरे परिवर्तित होती है. इस म्यूटेशन ने भी काफी वक्त लिया होगा और एक वक्त ऐसा आया कि प्रोटो चिकेन एग (Proto Chicken Egg) आज के समय के चिकेन को जन्म देने लगा. अंत में इस पूरी बात का सार ये हुआ कि अंडा पहले आया, चिकेन उसके बाद उससे निकला.

