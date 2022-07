VIDEO: खाने की ऐसी जल्दबाजी कि मुर्गे भी भरने लगे उड़ान! डरकर भागी दाना डालने वाली महिला

इंसान हो या जानवर, जब भूख लगती है तो हर कोई खाने पर टूट पड़ता है. भूख से जब जीव बेचैन हो जाता है तो खाने का एक दाना भी दिख जाए तो फिर किसी से रहा नहीं जाता. आपके साथ भी ऐसा होता होगा जब आपको बहुत भूख लगी हो और अचानक आपको खाने की कोई चीज दे दी जाए तो आप उसे खाने में बिल्कुल भी देर नहीं लगाएंगे. ऐसा ही मुर्गे-मुर्गियों (Chicken flying to eat food video) के साथ भी होता है. हाल ही में एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें जब मुर्गों के सामने खाना फेंका जाता है तो वो उड़ते हुए चले आते हैं.

ट्विटर अकाउंट @TansuYegen पर अक्सर अजबगजब वीडियोज (weird videos) पोस्ट किए जाते हैं. हाल ही में इस अकाउंट पर एक वीडियो डाला गया है जिसमें एक महिला मुर्गे-मुर्गियों को खाना देती दिख रही है. अब जब खाना (chicken eating food) डाला जाएगा तो जल्दी आना लाजमी है. पर शायद ये पक्षी इतने भूखे थे कि वो दौड़ते-भगते नहीं, बल्कि उड़ते (chicken flying to get food video) हुए चले आए. हैरानी इसलिए हो रही है क्योंकि आमतौर पर मुर्गे उड़ते नहीं हैं. उनके पंख भारी होते हैं. वो उड़ने में सक्षम होते हैं, मगर ज्यादा ऊंचाई पर और ज्यादा देर तक नहीं उड़ सकते.

Time for food proves that chicken can fly😊

pic.twitter.com/v15mEPWazo

— Tansu YEĞEN (@TansuYegen) July 8, 2022