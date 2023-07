Viral Video: मगरमच्छों की भीड़ को दिया चकमा, नाक के नीचे से निकला मुर्गा! मौत को दे दिया मात

मगरमच्छ कितने खतरनाक जीव होते हैं, इसका पता तो उन्हीं को लगता है जिनका सामना कभी मगरमच्छों से होता है. ये जीव अगर टीवी पर दिखाई दे जाए या जू के बंद पिंजड़े में तो डर एक समान ही लगता है. पर सोचिए कि अगर वही जीव किसी के ठीक सामने आ जाए तो क्या होगा. इंसान तो इंसान जानवर भी डर के मारे वहां से भाग निकलते हैं. पर हाल ही में एक मुर्गे ने मगरमच्छों (Chicken saved from crocodile viral video) को ऐसा चकमा दिया कि आपको देखकर विश्वास ही नहीं होगा. इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा कि मौत को मात देने के क्या मायने होते हैं.

ट्विटर अकाउंट @TheFigen_ पर अक्सर हैरान करने वाले वीडियोज पोस्ट किए जाते हैं. हाल ही में इस अकाउंट पर एक वीडियो शेयर किया गया है जिसमें एक मुर्गा, मगरमच्छों (Crocodiles attack chicken video) के एक बड़े झुंड को चकमा देता दिखाई दे रहा है. जू या पार्क्स जैसी जगहों पर जो लोग मगरमच्छों का रखरखाव करते हैं, वो अक्सर चिकेन या उसी जैसा कोई चीज खाने के रूप में देते हैं. पर इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा कि कैसे एक शिकार भी अपने दिमाग से खुद की रक्षा बेहद खतरनाक शिकारियों के सामने कर सकता है.

— Figen (@TheFigen_) July 14, 2023