Viral Video: रोते हुए मुर्गे के आंसू देखकर नम हो गईं लोगों की आंखें! कहा- 'चिकेन खाना छोड़ देंगे'

अक्सर इंसान ये भूल जाता है कि जैसे उसे पीड़ा होती है, समस्याएं होती हैं, दर्द होता है वैसे ही जानवरों को भी होता है. जानवरों को भी अपनी जान से बहुत प्यार होता है. उन्हें भी अपने परिवार से लगाव होता है लेकिन इन सब चीजों पर बिना ध्यान दिए हम उनको प्रताड़ित करना नहीं बंद करते. सबसे ज्यादा अत्याचार उन जानवरों के साथ करते हैं जिन्हें हम अपने आहार का हिस्सा बना लेते हैं. मगर उनका दर्द (Painful Animal Videos) कभी हमारे सामने नहीं आ पाता. पर अब एक ऐसा वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जिसे देखकर मांस खाने वालों का दिल पसीज जाएगा. इस वीडियो में एक मुर्गा (Chicken Crying viral video) रोता हुआ नजर आ रहा है.

जानवरों के हक की बात करने वाले एक्टिविस्ट जॉन ओबर्ग (John Oberg) ने ट्विटर पर हाल ही में एक वीडियो शेयर किया है. इस वीडियो में एक टर्की चिड़िया (Turkey Bird Crying Video) शख्स की गोद में लेटी है. देखने से ऐसा लग रहा है जैसे चिड़िया रो रही है और उसके आंखों से आंसू भी निकल रहे हैं. उसके हाव-भाव से पता चल रहा है कि वो उस शख्स की गोद (Turkey Bird Lying on Man’s Lap video) में लेटकर बहुत आराम का एहसास कर रही है. वो खुद को सुरक्षित मेहसूस कर रही है. बीच-बीच में चिड़िया अपनी आंखें भी खोल रही है मगर फिस बंद कर ले रही है.

If everyone who was planning on eating #turkey for #Thanksgiving tomorrow saw this, MANY of them would leave them off their plates. Pls RT! pic.twitter.com/AOR9UqEL4F

— John Oberg (@JohnOberg) November 24, 2021