Viral Video: विस्फोट से गिरानी थीं विशाल चिमनियां, पर हो गया बड़ा हादसा! मौके पर मौजूद लोगों के उड़ गए होश

अक्सर आपने देखा होगा कि कोई बड़ा ढांचा गिराने के लिए लोग उसकी सतह पर विस्फोट कर उसे उड़ा देते हैं. कई बार पूरे ढांचे पर विस्फोटक लगाए जाते हैं, जैसे नोएडा के ट्विन टावर पर लगाए गए थे और धमाके से उसे तबाह कर दिया गया था. पर ऐसे कामों में सावधानी से ज्यादा मैथ्स की जरूरत पड़ती है. अगर विस्फोटकों को गलत तरह से इंस्टॉल किया गया तो लेने के देने पड़ सकते हैं. ऐसा ही हाल ही में एक जगह पर देखने को मिला जब कुछ चिमनियों को गिराने (chimney fell on building video) के चक्कर में उसके पास बनी एक इमारत को भी गिरा दिया गया.

ट्विटर अकाउंट @cctv_idiots पर हाल ही में वायरल हॉग अकाउंट का एक वीडियो (chimney demolition video viral) शेयर किया गया है जिसमें एक हैरान करने वाली घटना नजर आ रही है. यूं तो गलतियां कभी भी और किसी से भी हो सकती हैं पर कुछ गलतियों का खामियाजा काफी ज्यादा उठाना पड़ता है. इस वीडियो में ऐसा ही देखने को मिल रहा है जिसमें प्लानिंग से ज्यादा विध्वंस होता नजर आ रहा है.

