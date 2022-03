खाना खाने के दौरान रोने लगता है शख्स! विचित्र बीमारी का पता चलते ही डॉक्टरों के भी उड़ गए होश

रोना या आंखों (Why eyes gets moist) से पानी आना स्वाभाविक है. आमतौर पर जब इंसान इमोशनल होता है, किसी दुख में होता है, उसे दर्द हो रहा होता है या फिर हंसता है तो उसकी आंखों में पानी आ जाता है मगर क्या आपने कभी सुना है कि कोई इंसान खाना (Man cry while eating) खाते वक्त रोने लगता है? चीन के एक शख्स के साथ बिल्कुल ऐसा ही होता है. वो जब भी खाना खाता है तो रोने (Chinese man starts crying seeing food) लगता है. उसे देखकर ऐसा लगता है जैसे वो किसी गंभीर दुख से गुजर रहा है मगर ऐसा नहीं है.

अजब-गजब खबरों के लिए फेमस वेबसाइट ऑडिटी सेंट्रल पर हाल ही में चीन एक शख्स के बारे में बताया गया जिसको दुर्लभ सिंड्रोम है. इस खबर के बारे में बताने से पहले आपको बता दें कि ऑडिटी सेंट्रल वेबसाइट ने चीनी मीडिया के हवाले इस खबर का उल्लेख वेबसाइट पर किया है इसलिए हम खबर के सच होने का दावा नहीं करते. ये खबर वायरल हो रही है इसलिए चर्चा में है.

खाना खाते ही रोने लगता था शख्स

रिपोर्ट के अनुसार ज्हान्ग (Zhang) नाम का शख्स खाना खाने के दौरान रोने लगता था. उसे लगा कि उसके साथ कुछ समस्या है इस वजह से वो होटलों में जाकर खाना नहीं खाता था क्योंकि उसे शर्म आती थी जब लोग उसे घूरने लगते थे. बाद में शख्स को पता चला कि ये उसके स्वभाव में नहीं, बल्कि एक बीमारी के कारण है.

खाना देख लार की जगह आंखों में आ जाते हैं आंसू

ज्हान्ग वुहान के ऑस्पताल में चेकअप के लिए गए थे जहां डाइगनोज करने के बाद डॉक्टरों ने बताया कि उन्हें दुर्लभ सिंड्रोम (Rare syndrome) है जिसका नाम है क्रोकोडाइल सिंड्रोम (Crocodile syndrome). डॉक्टर चेंग ने इस बारे में ज्यादा जानकारी देते हुए कहा कि ये सिंड्रोम शख्स के फेशियल पेरैलिसिस की समस्या से जुड़ा हुआ है. चेहरे पर लकवा मारने के बाद जब से वो रिकवर कर रहे हैं तब से उनके आंखों के लैक्रिमल ग्लैंड पर बुरा प्रभाव पड़ा है. रिकवरी के दौरान चेहरे की नसों का डायरेक्शन बदल गया जिसके कारण खाने की महक या स्वाद से लार आने की जगह आंखों में आंसू आ जा रहे हैं.

