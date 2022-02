नौकरी का लालच देकर शख्स का किया अपहरण, महीनों तक खून बेचकर कमाई करते रहे किडनैपर!

जैसे-जैसे आबादी बढ़ती जा रही है, वैसे-वैसे लोगों को गुजारे के लिए नौकरी (How to get Job) की भी समस्या बढ़ती जा रही है. लोगों को या तो नौकरी नहीं मिलती, या फिर उतने रुपये नहीं मिलते कि उनका घर ठीक से चल सके. ऐसे में कई ठग लोगों को नकली (cons kidnap man lured by fake job) नौकरी का लालच देकर या तो उनसे पैसे एंठते हैं या फिर गलत काम करवाते हैं. हाल ही में चीन के एक शख्स (Chinese man held captive for blood slave) के साथ भी ऐसा ही हुआ.

ये हैरान करने वाला मामला एक चीन के शख्स के साथ हुआ है. उसे नौकरी का नकली विज्ञापन (Fake job advertisment) दिखाकर फंसाया गया है. डेली स्टार की रिपोर्ट के अनुसार शख्स का नाम ली (Li) है. ली बीजिंग (Beijing) और शेनजेन में सिक्योरिटी गार्ड के तौर पर काम करता था. उसने एक जगह नौकरी का फर्जी विज्ञापन देखा और नौकरी पाने के लिए संपर्क करने लगा. उसे चीन-वियतनाम बॉर्डर (China-Vietnam border) पर बंदूक की नोक पर गिरफ्तार कर लिया गया. इसके बाद उसे कंबोडिया की एक गैंग को बेच दिया गया जो करीब 15 लाख रुपये की फ्रॉड स्कीम चला रहे थे.

नौकरी का झांसा देकर किया किडनैप

नौकरी का झांसा देकर किडनैप करने वाले लोगों को जब पता चला कि ली अनाथ है और उसके बदले में कोई भी पैसे देने वाला नहीं है तो फिर उन लोगों ने कंबोडिया की गैंग को उसे सौंप दिया. ली ने बताया कि उसकी तरह करीब 7 लोग और थे जिन्हें इस तरह से किडनैप कर के रखा गया था. उन लोगों ने जब ब्ल्ड टेस्ट किया तो पाया कि ली का ब्लड ग्रुप ओ-निगेटिव था जो बेहद रेयर होता है. इस वजह से उन्होंने ली की खून को बेचना शुरू किया.

ली के शरीर से खून निकालने लगे किडनैपर

जब ली ने मना करना चाहा तो उन्होंने कहा कि वो उसके शरीर के अंगों को निकालकर बेचने लगेंगे. इसलिए ली खून बेचने पर मजबूर हो गया. अगस्त 2021 से गैंग ने ली के शरीर से 800 एमएल खून हर महीने निकालना शुरू किया. नियमों के अनुसार एक बार में खून (Blood donation) निकालते वक्त 500 एमएल से ज्यादा खून नहीं निकाला जा सकता. रिपोर्ट्स की मानें तो उस खून को प्राइवेट खरीदारों को बेचा गया था. ली को पिछले हफ्ते अस्पताल में एडमिट किया गया. डॉक्टरों ने देखा कि उसके हाथों में ढेर सारे इंजेक्शन के निशान हैं. अब पुलिस जांच में लगी है और किडनैपरों को खोजने में जुटी है.

Tags: Ajab Gajab news, Weird news