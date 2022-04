प्रेग्नेंट पत्नी को कंधे पर उठाकर जलते कोयले पर चलते हैं यहां के पति, जानें विचित्र परंपरा का कारण

दुनिया में कई ऐसे देश हैं जहां की मान्यताएं लोगों को अजीबोगरीब (Weird traditions of the world) और चौंकाने वाली लगती हैं. दूसरे देशों के लोग इन मान्यताओं को बकवास और फालतू ही बताते हैं मगर जिन देशों में इन परंपराओं का पालन होता है, वहां इनको मानने वालों में काफी आस्था होती है. ऐसी ही एक विचित्र परंपरा चीन (Chinese tradition) में होती है जहां पति अपनी पत्नी के प्रेग्नेंट (Husbands walk on burning coal carrying pregnant wife) हो जाने के बाद उसे जलते कोयले पर लेकर चलता है.

चीन में कई तरह की अजीबोगरीब मान्यताओं (Weird tradition of China) का पालन होता है. यहां पर हैरान करने वाला युलिन डॉग मीट फेस्टिवल भी मनाया जाता है जिसकी दुनियाभर में आलोचना होती है. इसी तरह एक काफी हैरान करने वाली परंपरा यहां मनाई जाती है जब पति-पत्नी (Husband wife tradition of China), माता-पिता बनने वाले होते हैं. रिपोर्ट्स के अनुसार जब पत्नी मां बनने वाली होती तो पति उसे अपनी पीठ पर उठाकर जलते कोयले पर नंगे पैर चलता है.

पत्नी को उठाकर कोयले पर क्यों चलते हैं पति?

इस परंपरा के पीछे जो मान्यता है, वो भी काफी अजीबोगरीब है. यहां के लोगों का मानना है कि प्रेग्नेंसी के 9 महीने के दौरान पत्नियों को काफी मूड स्विंग होता है. उनकी तबीयत भी ठीक नहीं रहती और कई तरह की असुविधाओं का सामना करना पड़ता है. इसके बाद प्रसव पीड़ा का दर्द भी उन्हें ही झेलना पड़ता है. ऐसे में पति अपनी पत्नी को गोद में उठाकर जब कोयले पर चलते हैं तो वो ये दर्शाना चाहते हैं कि पति प्रेग्नेंसी की पूरी यात्रा में पत्नी के साथ है और अकेले पत्नी ही नहीं, पति भी अपने पिता बनने की जर्नी को आसान नहीं मान रहा है.

परंपरा पर नहीं करते कुछ लोग विश्वास

इस परंपरा के पीछे ये भी कारण है कि लोगों का कहना है कि अगर पति ऐसा करते हैं तो उनकी संतान स्वस्थ पैदा होती है और पत्नी के अंदर प्रसव पीड़ा से लड़ने की भी हिम्मत आ जाती है. वैसे चीन के कई लोग इस मान्यता को टैबू मानते हैं. इसका कारण ये है कि वास्तव में कोयले पर चलने से पत्नी का प्रेग्नेंसी का सफर आसान नहीं होगा. उनके शरीर में होने वाले बदलावों और असुविधाओं में कोई परिवर्तन नहीं आएगा.

