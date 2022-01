कपड़ों की दुकान पर महिला ने की हद पार, दुकानदार ने नहीं लौटाए रुपये तो कर दिया लाखों का नुकसान!

ऐसा माना जाता है कि औरतें बचत और मोल-भाव के मामले में मर्दों से ज्यादा होशियार होती हैं. कई बार दुकानदार से रुपये मांगने की जब बारी आती है तो औरतें किसी भी तरह अपना बकाया रुपये हासिल करर लेती हैं मगर पुरुष पैसे लेने में शर्मा जाते हैं. हाल ही में एक चीनी महिला (Chinese Woman Cut Dresses with Scissors in Shop) ने अपने पैसे एक दुकानदार से मांगने के लिए हदें पार कर दीं. इस चक्कर में उसने दुकादार का लाखों का नुकसान भी कर दिया.

मिरर वेबसाइट की रिपोर्ट के अनुसार चीन के शौंगकींग (Chongqing, China) में बीते 9 जनवरी को ये हैरान करने वाली घटना घटी है जिसने सभी को दंग कर दिया है. यहां एक महिला ने शादी में दुल्हन (Woman Cuts 32 wedding dresses) द्वारा पहनने वाली कई ड्रेसेज को कैंची से काट डाला. इसके पीछे की जो वजह बताई जा रही है वो ये है कि दुकानदार महिला के जमा किए हुए पैसे नहीं लौटा (Bridal Salon Refused to Return Woman’s Advance Payment) रहा था.

This angry customer at a Chongqing bridal salon took out scissors and cut up wedding dress after wedding dress. The video has since gone viral on social media. pic.twitter.com/LSRXoI0OAa

— What’s on Weibo (@WhatsOnWeibo) January 13, 2022