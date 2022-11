VIDEO: खुद को प्लास्टिक की थैली में लपेटकर केला खाने लगी महिला, मेट्रो के अंदर बैठकर की विचित्र हरकत!

कोरोना महामारी अब भले ही अपने आखिरी पड़ाव पर हो मगर कुछ देशों से अभी भी चौंकाने वाली घटनाएं सामने आ जाती हैं. लोग अभी भी वायरस से संक्रमित हो रहे हैं और उनके अंदर खौफ अभी भी नजर आ रहा है. हाल ही में चीन का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें एक महिला मेट्रो ट्रेन के अंदर बैठी है. उसने खुद को प्लास्टिक की बड़ी थैली (Woman wrapped in plastic bag) से ढका हुआ है. इस वीडियो को लोग कोविड (Covid-19) से जोड़कर देख रहे हैं.

सोशल मीडिया पर इन दिनों ये वीडियो वायरल हो रहा है जो चीन की एक मेट्रो (Chinese woman in metro video) का है. चीन में कोरोना महामरा से सबसे ज्यादा तांडव मचाया था और जानकारों ने दावा किया था कि वहीं से वायरल दुनिया में फैला, हालांकि, इस बात नहीं हो सकी है. चीन में कई बार वायरस फैला और अभी भी वुहान जैसे शहरों से खबरें आ रही हैं कि फिर से वायरल फैल रहा है और लॉकडाउन लगा दिया गया है. टाइम्स ऑफ इंडिया की 4 नवंबर की एक रिपोर्ट के अनुसार चीन ने लॉकडाउन को बढ़ा दिया है क्योंकि वहां केस अभी भी आ रहे हैं.

Woman in China covers herself in a plastic bag to eat a banana on a train. pic.twitter.com/vyguxVBZco

— Spiritonajourney (@LawsofLORE) November 4, 2022