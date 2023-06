1954 बैच के छात्रों का reunion! बुजुर्गों ने जमकर किया डांस! जानें आखिर क्या है Viral Video की सच्चाई

जब छात्र स्कूल से पढ़कर निकलते हैं तो उन्हें सालों तक अपनी स्कूल लाइफ बहुत याद आती है. उन्हें पढ़ाई नहीं, बल्कि दोस्तों के साथ स्कूल में की गई मस्ती सबसे ज्यादा याद आती है. ऐसे में स्कूल से निकलने के बाद भी जब दोस्त मिलते हैं तो उनके बीच वही हंसी-मजाक और मस्ती होती है. हाल ही में एक वीडियो वायरल (Batch of 1954 dance in reunion video) हो रहा है जिसमें 1954 के दोस्त जब मिले तो जमकर नाच गाना हुआ. उनका ये रीयूनियन देखकर आपको भी बहुत मजा आएगा और अपने दोस्त की याद भी आएगी. वीडियो के बारे में बताने से पहले हम ये साफ कर दें कि ये एक वायरल वीडियो है, ऐसे में वीडियो के साथ किए गए दावों की जांच नहीं हो सकती है. न्यूज18 हिन्दी वीडियो के साथ किए गए दावों के सही होने की पुष्टि नहीं करता है.

ट्विटर अकाउंट @Mumbaikhabar9 पर हाल ही में एक वीडियो पोस्ट किया गया है जो पुणे का है. वीडियो में कुछ बुजुर्ग (Class 10th friends 1954 batch dance video) लोग डांस करते दिख रहे हैं. दरअसल, ये 1954 में दसवीं पास किए छात्र-छात्राओं का रीयूनियन है. करीब 70 साल बाद हुए इस समारोह में जब सारे दोस्त साथ में मिले तो उनके बीच बेहद खुशी का पल देखने मिला. सब एक साथ मिलकर नाचने गाने लगे.

Viral | 10th Class Students

from 1954 Get-together for a union at Pune. pic.twitter.com/TBMklWmoxy

— MUMBAI NEWS (@Mumbaikhabar9) June 12, 2023