Viral Video: बालकनी में फैले कपड़े बन गए 'पत्थर'! शख्स ने दिखाया ठंड का सितम, कभी नहीं देखा होगा ऐसा नजारा

फरवरी खत्म होने वाला है और भारत से ठंड लगभग जा चुकी है. करीब 1-2 महीने ठंड ने भारतवासियों को गर्मी की खूब याद दिलाई. जमते नल और नहरें, ठिठुरते लोगों की तस्वीरें खूब सुर्खियां बटोरती रहीं. सोशल मीडिया पर भी ठंड से जुड़े अजबगजब वीडियोज वायरल होते रहते हैं मगर हाल ही में जो वीडियो वायरल हो रहा है वो हैरान करने वाला है. आपने ठंड (Clothes froze in winter video) के दिनों में पानी जमते देखा होगा. बहुत से लोग सिर पर नारियल का तेल लगाते हैं, वो भी ठंड में जम जाता है पर क्या आपने कभी कपड़ों को जमते देखा है?

जिस वायरल वीडियो की हम बात कर रहे हैं, उसमें ऐसा ही नजारा देखने को मिल रहा है. ट्विटर अकाउंट @cctv_idiots पर अक्सर अजबगजब वीडियोज (weird videos) पोस्ट किए जाते हैं. हाल ही में इस अकाउंट पर ऐसा ही एक वीडियो शेयर किया गया है जिसमें एक हैरान करने वाली घटना नजर आ रही है. वायरल हॉग के वीडियो को रीट्वीट करते हुए लिखा गया- “याद रहे, मेरे साथ स्कॉटलैंड में ऐसा ही हुआ था.”

Remember this happened to me in Scotland 😂 pic.twitter.com/qIn21eEZLc

