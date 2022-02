सड़क किनारे लगे मील के पत्थरों का रंग क्यों होता है अलग? जानें Milestones के Colour का मतलब

हमारी रोजमर्रा की चीजों में बहुत सी ऐसी होती हैं जिन्हें हम अक्सर देखते हैं मगर उनके बारे में सब कुछ नहीं जानते. ऐसी ही एक चीज हमें सड़क चलते कई बार दिखाई देती है. वो है मील का पत्थर (Milestone). आपने रोड के किनारे लगे मील के पत्थरों (What does colour of Milestone indicate?) को तो जरूर देखा होगा. किसी का रंग पीला होता है तो किसी का हरा, वहीं कुछ मील के पत्थर काले या नारंगी रंग के भी होते हैं. चलिए आपको बताते हैं कि माइलस्टोन के अलग-अलग रंगों (Milestone colour meaning) का क्या मतलब होता है.

ये तो आप जानते ही होंगे कि मील के पत्थरों का काम सड़क पर चलने वाले लोगों को आने वाले शहरों और जगहों की दूरी बताने के लिए लगाया जाता है. विकास के साथ मिल के पत्थरों की जगह बड़े-बड़े साइन बोर्ड लगा दिए जाते हैं जो यही काम करते हैं मगर आज भी आपको सड़कों पर मील के पत्थर लगे दिख जाएंगे. इनके रंगों का बहुत महत्वपूर्ण अर्थ (Importance of milestone colours) होता है जो कम ही लोग जानते हैं.

पीले रंग का माइलस्टोन

अगर आप किसी रोड पर चल रहे हैं और आपको पीले रंग का मील का पत्थर (Yellow colour milestone) नजर आता है तो ये समझ जाइए कि वो सड़क नेशनल हाइवे है. नेशनल हाइवे के माइलस्टोन्स (National highway milestone colour) का रंग पीला होता है. नेशनल हाइवे वो सड़कें होती हैं जिसके निर्माण और सुधार का जिम्मा नेशनल हाइवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया का होता है. NH 24, NH 8, जैसे कई नेशनल हाइवे देश में हैं. नॉर्थ-साउथ-ईस्ट-वेस्ट कॉरिडोर और गोल्डन क्वाड्रीलैट्रल जैसे नेशनल हाइवे ही हैं.

हरे रंग के माइलस्टोन

अगर आप को मील के पत्थर पर हरे रंग की पट्टी (Green colour milestone) दिखे तो समझ जाइए कि वो सड़क राज्य हाइवे (State highway milestone colour) है. यानी उस सड़क के निर्माण और देखभाल का जिम्मा राज्य सरकारों का है. आमतौर पर राज्यों में प्रवेश करने के बाद, अलग-अलग शहरों में जाने के लिए ये हाइवे इस्तेमाल होते हैं.

काले, नीले या सफेद माइलस्टोन

अगर आपको सड़क किनारे काले, नीले या सफेद (Black, Blue and White Milestone) मील के पत्थर दिखें तो इसका अर्थ है कि आप किसी बड़े शहर या जिले (District roads milestone colour) में प्रवेश कर चुके हैं. इन सड़कों के निर्माण और देखरेख का जिम्मा शहर के नगर निगम का होता है.

नारंगी रंग के माइलस्टोन

अगर आपको नारंगी रंग (Orange colour milestone) के मील के पत्थर दिखाई दें तो इसका अर्थ है कि आप किसी गांव (Village roads milestone colour) में प्रवेश कर चुके हैं. नारंगी पट्टियां प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना से भी जुड़ी रहती हैं.

