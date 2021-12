अनोखी कंपनी जो छिपकलियों के लिए भी बनाती है कपड़े, डिजाइन देखकर चौंक जाएंगे आप

अक्सर ठंड के दिनों में लोग अपने पालतू जानवरों को कपड़े (Clothes for Pet Animals) पहना देते हैं. कई बार तो वो अपने कपड़े उन्हें पहना देते हैं मगर जो लोग पेट्स पर पैसे खर्च करना पसंद करते हैं वो उनके लिए खास कपड़े बनवाते हैं. आज हम आपको एक ऐसी कंपनी के बारे में बताने जा रहे हैं जो किसी बड़े जानवर के लिए नहीं, छिपकलियों के लिए कपड़े (Comapany Design Clothes for Lizards) बनाती है. इसके साथ ही कंपनी छिपकलियों के मालिकों (Lizard and Owner Clothes) के लिए भी मैचिंग क्लोद्स बनाती है.

फैशन ब्रांड कंपनी बड़ी ही विचित्र कंपनी (Weird Company Design Clothes for Lizards) है. ये अब दुनिया में बहुत फेमस हो चुकी है. दरअसल, कंपनी छिपकलियों के लिए कपड़े (Lizard Clothing) बनाती है. वेबसाइट के अनुसार कंपनी के कपड़े छिपकलियों के लिए डिजाइन किये जाते हैं और उनके फिटिंग के हिसाब से ही होते हैं. यही नहीं, जो लोग छिपकलियां पालते हैं उनके लिए भी कंपनी कपड़े बनाती है.

छिपकली और उसके मालिक के लिए बनते हैं कपड़े

पेनेलॉप गजीन (Penelope Gazin) नाम की महिला ने कंपनी की शुरुआत की थी. उनके इंस्टाग्राम अकाउंट पर अजीबोगरीब तस्वीरें नजर आ जाती हैं जिसके देखकर लगता है कि उन्हें कैसे ये अजीबगोरीब आइडिया आया कि छिपकलियों को भी कपड़े पहनाए जाएं. कंपनी के हर कपड़े अपने में अनोखे होते हैं. कुछ कपड़े तो इंसानी बाल से भी बनाए जाते हैं. रिप्लीज वेबसाइट के अनुसार डिजाइनर्स की डिजाइन आपको हैरान कर सकती है. क्योंकि कई कपड़े पुराने जमाने के लगते हैं वहीं कई की स्लीव जरूरत से ज्यादा बड़ी होती है.

सोशल मीडिया पर काफी देखे जाते हैं वीडियोज

कंपनी अपने इंस्टाग्राम पर छिपकलियों (Lizard Clothing Instagram) को खूबसूरत कपड़े पहनाए नजर आती है. यही नहीं, वो मैचिंग कपड़े भी बनाती है. यानी जो लोग छिपकलियां पालने के शौकीन हैं वो अपनी छिपकली की ही तरह दिखने वाले कपड़े पहन सकते हैं. सोशल मीडिया पर लोग इन कपड़ों को देखकर काफी हैरान हो जाते हैं. सितंबर में रिलीज किए एक वीडियो में शख्स ने कमेंट लिखा- छिपकली को देखकर लग रहा है कि वो अपने नए फैशनेबल कपड़े को देखकर बहुत खुश है. वहीं अन्य पेट लवर्स अपने कुत्तों या बिल्लियों के लिए कपड़े बनाने की मांग करते हैं. एक वीडियो में तो छिपकली को छोटी सी हैट पहनाई गई है और पिंक कलर की क्यूट सी ड्रेस है हालांकि बहुत लोगों को छिपकलियों पर ऐसी ड्रेसेज क्यूट नहीं लगती हैं.

