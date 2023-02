चिप्स के पैकेट से बना दिए चश्मे! कंपनी ने किया अनोखा काम, प्लास्टिक का ऐसा इस्तेमाल देख लोगों ने की तारीफ

आज के वक्त में प्लास्टिक का इस्तेमाल दुनिया में आम बात हो गई है पर प्लास्टिक की वजह से दुनिया को जितना नुकसान हो रहा है, उसका अंदाजा भी नहीं लगाया जा सकता. पर्यावरण में प्रदूषण के सबसे प्रमुख कारणों में से एक प्लास्टिक (How to use plastic safely) है क्योंकि वो सैकड़ों सालों तक पर्यावरण में मौजूद रहता है. ऐसे में पानी से लेकर हवा तक को वो प्रदूषित कर रहा है. जानवर इसे खाकर मर भी जाते हैं. पर दूसरी ओर देखा जाए तो प्लास्टिक काफी काम का प्रोडक्ट भी है. हमारी रोजमर्रा की जिंदगी को वो आसान बनाता है. तो फिर क्या किया जाए? प्लास्टिक का इस्तेमाल करना सही है या गलत?

प्लास्टिक का जिम्मेदारी के साथ इस्तेमाल करना ठीक है. इस बात का सबूत एक कंपनी दे रही है जो प्लास्टिक को रीसाइकिल (Recycled plastic sunglasses) कर उसका इस्तेमाल चश्मे (sunglasses made from chips packet) बनाने के लिए कर रही है. अशाया (Ashaya) नाम की इस कंपनी के एक कोफाउंडर अनीष मलपानी ने हाल ही में एक वीडियो को ट्विटर पर शेयर किया है जिसमें बताया गया है कि ये कंपनी कैसे चमत्कार कर रही है. कंपनी ने विधआउट नाम के सनग्लासेस का रेंज मार्केट में उतारा है जिसकी खासियत ये है कि ये चिप्स के प्लास्टिक से बने हैं.

Finally: Presenting the world’s first recycled sunglasses made from packets of chips, right here in India! pic.twitter.com/OSZQYyrgVc

— Anish Malpani (@AnishMalpani) February 16, 2023