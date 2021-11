'कॉन्डम किंग' के नाम से फेमस है शख्स, मुफ्त में लोगों को बांटता है निरोध! HIV के खिलाफ छेड़ी है मुहिम

Condom King of Africa: दुनिया की बढ़ती आबादी को देखते हुए जनसंख्या नियंत्रण (population control) से जुड़े कड़े कदम उठाना हर देश के लिए आवश्यक होता जा रहा है. आबादी को काबू ना कर पाने की एक वजह है लोगों के अंदर जागरूकता की कमी और निरोध को लेकर अज्ञानता. नेशनल हेल्थ स्टैटिस्टिक की एक रिपोर्ट के अनुसार साल 2011 से 2015 तक में 15 से 44 साल तक के पुरुषों में सिर्फ 33.7 फीसदी ही कॉन्डम का इस्तेमाल करते थे. ऐसे में कॉन्डम को लेकर अभी भी लोगों के अंदर बहुत हिचकिचाहट है. मगर केनिया का एक शख्स लोगों के अंदर से कॉन्डम को लेकर शर्म और झिझक को खत्म (Kenya Man Awarness for Condoms) करने का काम कर रहा है.

केन्या के रहने वाले स्टैन्ली गारा (Stanley Ngara) ‘किंग’ के नाम से फेमस हैं. एक ऐसा किंग जो अपनी ‘प्रजा’ को कॉन्डम (Man gives free condoms to people) बांटते हैं. स्टैनली पूरे अफ्रीका में एकलौते ऐसे शख्स हैं जो कॉन्डम किंग (Condom king of Kenya) के नाम से फेमस हैं. नायरोबी की गलियों में टहलते हुए वो हर जरूरतमंद शख्स को निरोध बांटते हैं. पर सवाल ये उठता है कि वो सबको निरोध क्यों बांटते हैं?

अफ्रीका में फैला रहे निरोध के लिए जागरूकता

स्टैनली का कहना है कि वो अफ्रीका के लोगों के बीच निरोध को लेकर जागरूकता फैलाना चाहते हैं. अफ्रीका में हर साल लाखों लोग एचआईवी बीमारी का शिकार होते हैं. इसके चलते कई लोगों की मौत भी हो जाती है. स्टैनली के साथ भी ऐसी ही एक घटना घटी जिसके बाद से उन्होंने ये नेक कार्य को अनजाम देने का फैसला किया. रिपोर्ट्स की मानें तो काफी साल पहले उनके एक बेहद जिगरी दोस्त की एचआईवी के ही कारण मौत हो गई थी. तब से वो राजा की तरह तैयार होते हैं और लोगों को सड़क पर मुफ्त में निरोध बांटते हैं.

जनता को करते हैं यौन संबंधों के लिए जागरूक

स्टैनली सिर्फ कॉन्डम बांटने का काम ही नहीं, लोगों को जागरूक करने का भी काम करते हैं. वो केन्या की मलिन बस्तियों में लोगों को निरोध के लिए जागरूक करते हैं साथ ही एचआईवी बीमारी के बारे में बताते हैं और एबॉर्शन की मुश्किलों के बारे में भी समझाते हैं. उनका कहता है कि वो लोगों को उन चीजों के बारे में बताते हैं जिसके बारे में शर्म के कारण ना ही उनके टीचर्स उनसे बात करते हैं और ना ही परिवार कुछ कहता है.