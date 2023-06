सिर से जुड़े हैं भाई-बहन, हर वक्त रहना पड़ता है साथ! प्रेमी संग रोमांस के दौरान लड़की को होती है समस्या

जुड़वां होना कितना चुनौतीपूर्ण हो सकता है ये तो वही लोग बता सकते हैं जिनके जुड़वां भाई या बहन हैं. पर सोचिए कि जो लोग जुड़वां होने के साथ एक दूसरे से जुड़े भी होते हैं, उनकी जिंदगी कितनी कठिन हो जाती होगी. इन दिनों अमेरिका के एक जुड़वां भाई-बहन (Conjoined twins video) काफी चर्चा में हैं, जिन्होंने अपनी जिंदगी से जुड़े कई पहलुओं के बारे में बताया है. पर लड़की ने अपनी सबसे बड़ी जो समस्या बताई है, वो है प्रेमी के साथ वक्त गुजारने के दौरान भाई की मौजूदगी.

द सन वेबसाइट की रिपोर्ट के अनुसार पेनसिलवेनिया (Pennsylvania, USA) के रहने वाले लॉरी और जॉर्ज स्कैपल (Lori and George Schappell) जुड़े हुए जुड़वां भाई बहन हैं. वो सिर से जुड़े हैं. उन्हें दुनिया के सबसे उम्रदराज जुड़वां बच्चे (oldest living conjoined twins in the world) माना जाता है जो आपस में जुड़े हैं. उनके 30 फीसदी फ्रंटल लोब टिशू और गंभीर ब्लड टिशू आपस में जुड़े हुए हैं, जिस वजह से उनके लिए अलग हो पाना नामुमकिन है, हालांकि, दोनों आज भी ये उम्मीद करते हैं कि वो मेडिकल साइंस से कभी न कभी अलग-अलग जिंदगियां बिता पाएंगे.



एक बहन बन गई पुरुष

दोनों जुड़े हुए बच्चे जब पैदा हुए थे तो लड़कियां ही थे. एक का नाम था लॉरी और दूसरे का डॉरी. पर साल 2007 में डॉरी को मेहसूस हुआ कि वो अंदर से पुरुष हैं और उन्होंने खुद को धीरे-धीरे पुरुष की पहचान दे दी. अब उन्हें जॉर्ज के तौर पर जाना जाता है. लॉरी एक महिला हैं और वो अपनी जिंदगी आगे बढ़ाना चाहती हैं, शादी करना चाहती हैं और बच्चे पैदा करना चाहती हैं. जब वो 23 साल की थीं, तब उन्होंने पहली बार अपने दूसरे बॉयफ्रेंड के साथ संबंध बनाए थे.