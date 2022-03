मर्दों की गर्भनिरोधक गोलियां का जल्द शुरू होगा इंसानों पर ट्रायल, चूहों पर 99 फीसदी कारगर साबित हुई दवा

हमारे समाज में गर्भनिरोध (Birth control) का सारा भार महिलाओं पर ही डाला जाता है. जहां कई पुरुष कॉन्डम जैसे कारगर गर्भनिरोध के उपायों (Options for birth control) को अपनाने में असहज हो जाते हैं, वहीं महिलाओं पर खुद को सुरक्षित रखने का अतिरिक्त भार उनकी मानसिक और शारीरिक बनावट पर भी पड़ता है. कई बार गर्भनिरोधक गोलियां (How to take birth control pills) लेने से महिलाओं को शारीरिक समस्याएं (Side effects of contraceptive pills in women) भी हो जाती हैं. मगर अब सिर्फ महिलाओं पर ये भार जल्द ही खत्म हो सकता है क्योंकि जल्द ही पुरुषों के लिए भी गर्भनिरोधक गोलियां बाजार में आने वाली हैं.

डेली स्टार की रिपोर्ट के अनुसार अमेरिकी वैज्ञानिकों ने दावा किया है कि जल्द ही मर्दों के लिए गर्भनिरोधक गोलियां (American scientists making contraceptive pills for men) आ सकती हैं. इन गोलियों पर काम चल रहा है और लैब में चूहों पर इन गोलियों का असर 99 फीसदी तक हुआ है जो वैज्ञानिकों के लिए बड़ी सफलता है. रिपोर्ट्स की मानें तो इन नॉन हॉर्मोनल दवाओं ने लैब के चूहों को करीब 6 हफ्ते तक स्टेराइल यानी बांझ बना दिया गया और उनमें साइड इफेक्ट्स ना के बराबर नजर आए.

पुरुषों के लिए बंनेंगी बर्थ कंट्रोल पिल

वैज्ञानिकों ने बताया कि ये दवाएं ठीक उसी तरह काम करती हैं जैसे महिलाओं के ऊपर हॉर्मोनल पिल्स काम करती हैं मगर इनका असर शरीर के हॉर्मोन आउटपुट पर उस तरह नहीं होगा जैसे महिलाओं पर होता है. माना जा रहा है कि दवाओं का असर रिवर्स भी किया जा सकता है क्योंकि चूहों पर शोध में पाया गया कि जब दवाओं को रोक दिया गया तो वो 4 से 6 हफ्तों में फिर से फर्टाइल हो गए.

पहले की कोशिशें हो चुकी हैं नाकाम

यूनिवर्सिटी ऑफ मिनेसोटा के शोधकर्ताओं ने इस रिसर्च को अंजाम दिया है और माना जा रहा है कि इस साल के अंत तक दवाओं का ह्यूमन ट्रायल फिर से शुरू हो जाएगा, हालांकि कोई डेट तय नहीं की गई है. पुरुषों के लिए गर्भनिरोधक गोलियों को बनाने के पहले की कोशिशें नाकाम साबित हुई हैं. आपको जानकर हैरानी होगी कि महिलाओं की बर्थ कंट्रोल पिल को 1960 के दशक में ही मंजूरी मिल गई थी मगर पुरुषों के पास बर्थ कंट्रोल के ज्यादा विकल्प नहीं हैं.

Tags: Ajab Gajab news, Weird news