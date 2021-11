अगर गलती से भी भूल गए पत्नी का बर्थडे तो जाना पड़ेगा जेल! यहां के अजीबोगरीब कानून की इंटरनेट पर है चर्चा

दुनिया के अलग-अलग देशों में कई ऐसे कानून बनाए गए हैं जो सालों पुराने हैं. ये कानून उस समाज के हिसाब से बनाए गए थे मगर इनका पालन आज भी किया जा रहा है. बदलते वक्त के साथ इन कानूनों को बदला ही नहीं गया जिसके चलते आज के वक्त में ये दुनियाभर के लोगों को चौंकाने (Weird Laws of the World) का काम करते हैं. आज हम आपको एक देशे के ऐसे कानून के बारे में बताने जा रहे हैं जिसके तहत अगर कोई पति अपनी पत्नी का बर्थडे भूल गया (Illegal to forget wife’s birthday Law) तो उसे जेल जाना पड़ सकता है!

प्रशांत महासागर के पॉलिनेशियन क्षेत्र में एक छोटा सा देश है जिसका नाम सामोआ (Samoa Weird Law) है. ये एक आइलैंड देश है जो अपनी खूबसूरती के लिए फेमस है. मगर यहां का एक अजीबोगरीब कानून है जिसके कारण भी ये चर्चा में रहता है. सोशल मीडिया पर देश के कानून को लेकर काफी चर्चा भी है. हालांकि बहुत सी वेबसाइट्स ऐसे कानून होने से जुड़ी खबरों की विश्वस्नीयता पर भी सवाल उठाते हैं. चलिए आपको बताते हैं कि सामोआ का कानून पतियों को कैसे जेल भेजता है.

पत्नी का बर्थडे भूलने से हो सकती है मुश्किलें!

दरअसल, सामोआ में कथित तौर पर ये कानून है कि अगर कोई पति अपनी पत्नी का जन्मदिन (Forgetting Wife’s Birthday is a crime) भूल गया तो इसे जुर्म माना जाएगा और उसकी पत्नी चाहे तो पति के खिलाफ शिकायत भी कर सकती है. तब पति को जेल जाना पड़ सकता है. बड़ी बात ये है कि इस कानून को लेकर कई सवाल खड़े होते आए हैं. सामोआ ऑबजर्वर नाम की एक वेबसाइट ने इस कथित कानून को लेकर सच बताया है.

क्या है कानून का सच?

फरवरी 2020 में पब्लिश हुई वेबसाइट की एक रिपोर्ट के अनुसार महिलाओं को सशक्त करने वाले एक कानून को तोड़-मरोड़ कर पेश किया जा रहा है. रिपोर्ट की मानें तो पिछले कुछ सालों में घरेलु हिंसा के कई मामले देश में सामने आए हैं. एक महिला ने तो कथित तौर पर दूसरी औरत के साथ अपने पति की चैट पढ़कर खुद को आग लगा ली थी. इसलिए यहां पर महिलाओं के लिए कई कानून हैं. इन्हीं में से एक है पति द्वारा पत्नी को नजरअंदाज करने को लेकर कानून. इंटरनेट पर इसी कानून के कुछ प्रावधानों को बढ़ा-चढ़ाकर बताया गया है. रिपोर्ट में दावा किया गया है की प्रत्यक्ष रूप से ऐसा कोई कानून यहां नहीं बना है.