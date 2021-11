अनोखा देश जहां पाए जाते हैं सबसे कम हाइट के लोग, 5 फीट तक ही होता है यहां के लोगों का कद

दुनिया के सभी देशों में मौजूद लोगों से जुड़ी अलग-अलग किस्म की विशेषताएं होती हैं. इनमें से लोगों की हाइट एक खास विशेषता है जो कई देशों में अलग-अलग होती है. किसी देश के लोग ज्यादा लंबे होते हैं जबकि कहीं के लोगों का एवरेज कद कम होता है. आज हम आपको एक ऐसे देश के बारे में बताने जा रहे हैं जहां के लोगों का कद दुनिया में सबसे कम (Country with Shortest People in the World) है. यहां के लोगों की औसत ऊंचाई सिर्फ 5 फीट है.

हम बात कर रहे हैं साउथ ईस्ट एशियन देश (South East Asian Country) ईस्ट टिमॉर (East Timor) यानी टिमॉर लेस्टे (Timor-Leste) की. यूं तो दुनिया का सबसे छोटा आदमी नेपाल से है और सबसे छोटी औरत भारत से मगर ईस्ट टिमॉर देश में सबसे कम कद वाले लोग रहते हैं. देश के लोगों की औसत लंबाई काफी कम (East Timor People Height) है जो इस देश को सबसे कम हाइट वाले लोगों का देश बनाता है.

ईस्ट टिमॉर के लोगों का कद दुनिया में सबसे कम है. (प्रतीकात्मक तस्वीर)

बेहद कम है यहां के लोगों की औसत लंबाई

टिमॉर आइलैंड पर बसे इस देश में लोगों की औसत लंबाई सिर्फ 5 फीट 1 इंच के करीब होती है. इंसाइडर की एक रिपोर्ट के मुताबिक यहां के पुरुषों की औसत लंबाई 159.79 सेंटीमीटर होती है जबकि महिलाओं की औसत लंबाई 151.15 सेंटीमीटर होती है. इसके बाद लाओस का नंबर आता है जहां के लोगों की औसत लंबाई ईस्ट टिमॉर के लोगों से थोड़ी ही ज्यादा होती है. आपको बता दें कि नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन (National Institute of Nutrition) के अनुसार भारत के पुरुषों की एवरेज हाइट 5.8 फीट है जबकि महिलाओं की 5.3 फीट है. साल 2020 की एक रिपोर्ट के मुताबिक औसत लंबाई में बढ़ोतरी हुई है.

जीन्स का पड़ता है हाइट पर असर

जानकारी के लिए बता दें कि सबसे लंबे कद के लोग नीदरलैंड में रहते हैं जहां के लोगों की औसत लंबाई 6 फीट होती है. ये ईस्ट टिमॉर से 9 इंच तक ज्यादा है. गौरतलब है कि साल 1896 की तुलना में ईस्ट टिमॉर के लोगों की लंबाई में बढ़ोतरी हुई है. पहले यहां के लोगों की औसत लंबाई सिर्फ 5 फीट हुआ करती थी. 1960 तक एवरेज हाइट बढ़कर 5.3 फीट तक हो गई मगर 1970 के बाद फिर से कद में कमी आने लगी. लंबाई के पीछे लोगों के जीन्स का भी असर पड़ता है इसलिए यहां के लोगों की कम हाइट के पीछे का कराण जेनेटिक्स ही है.

