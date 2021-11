अनोखा प्लेन जिसमें खुलेआम कपल कर सकते हैं हवा में रोमांस! शोर से बचने के लिए पायलट लगा लेता है हेडफोन

हवाई जहाज में ट्रैवेल करने वाले कई लोगों हवा में जाते ही ऊंचाई से डर लगने लगता है. बहुत से लोग बार-बार कान बंद होने की शिकायत करते हैं. कई लोग तो हवाई जहाज में दम घुटने जैसा अनुभव होने की शिकायत कर चुके हैं. मगर कई ऐसे भी लोग हैं जिन्हें हवा में रोमांस (Romance in Aeroplane) करने मन करता है. आपने ऐसी कई खबरें सुनी होंगी जिनमें लोग हवा में इश्क फरमाते (Love making in airplane) पकड़े गए जिसके बाद उनका चोरी से बनाया वीडियो वायरल होने लगा. मगर अब आशिकों की ये चाहत सच हो चुकी है. एक चार्टर्ड हवाई जहाज कपल्स (chartered plane for couples) को ये मौका दे रहा है कि वो खुलेआम प्लेन में एक दूसरे (Plane for Couples to romance) को प्यार कर सकते हैं.

अमेरिका (USA) के लास वेगास में एक प्राइवेट जेट (Las Vegas Private Jet) को खास उन कपल्स के लिए तैयार किया गया है जो अपने रिश्ते में रोमांच लाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं. कपल्स इस प्लेन में टिकट बुक कर के यात्रा भी कर सकते हैं और अपने जीवन के खास व्यक्ति के साथ समय भी बिता सकते हैं. सबसे अनोखी बात ये है कि प्लेन में मौजूद पायलेट भी उन्हें डिस्टर्ब नहीं करता है. शोर से बचने के लिए वो कानों में हेडफोन लगा लेता है जिससे उसे कपल की आवाज ना सुनाई दे.

प्लेन के अंदर कपल्स के लिए है खास व्यवस्था

माइल्स हाय क्लब (Miles High Club) की ओर से शुरू की गई प्लेन सेवा ‘लव क्लाउड वेगास’ (Love Clouds Vegas) को कपल्स के अनुसार ही तैयार किया गया है. अंदर से देखने पर ये हवा में उड़ता होटल नजर आता है. इसमें बिस्तर और लाल रंग के चादर, तकिया रखे हुए हैं. साथ ही जरूरत की अन्य चीजें भी मौजूद हैं. 51 साल के प्लेन के पायलेट एंथनी ब्लेक भी साउंड प्रूफ हेडफोन (Pilot wear noise reduction earplugs) लगा लेता है जिससे उसे कपल्स की आवाज ना सुनाई दे.

काफी महंगा है प्लेन का किराया

आपको बता दें कि 45 मिनट अपने पार्टनर के साथ प्लेन में गुजारने के लिए आपको 74 हजार रुपये तक देने पड़ेंगे. इसके बाद यात्रियों को एक सर्टिफिकेट भी साइन करना पड़ता है जिससे उनकी जगह प्लेन में पक्की हो जाती है. इस रोमांटिक प्लेन के इंस्टाग्राम अकाउंट पर देखा जा सकता है कि बहुत से कपल्स प्लेन के लिए रेजिस्टर करते हैं.

