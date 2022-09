महारानी एलिजाबेथ की मौत के बाद बकिंघम पैलेस के बाहर कैमरे के सामने पोज देते दिखे कपल, करने लगे डांस

ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ-द्वितीय (Queen Elizabeth-II) का निधन हो गया है. भारत समेत दूसरे देशों के राजनेता उन्हें श्रद्धांजलि दे रहे हैं. ब्रिटेन में शोक की लहर है. कल जब बकिंघम पैलेस की तरफ से ये सूचना दी गई तो लोग धीरे-धीरे महल के बाहर जुटने लगे और सबसे लंबे वक्त तक महारानी लही एलिजाबेथ (Queen Elizabeth death couple dance on camera) को श्रद्धांजलि दी मगर इस मौके पर एक कपल के चर्चे होने लगे और लोग उन्हें सोशल मीडिया पर ट्रोल करने लगे.

ब्रिटिश न्यूज चैनल ‘स्काय न्यूज’ जब बकिंघम पैलेस (Buckingham Palace) के बाहर का सीन दिखा रहा था तो उस वक्त वहां लोग बारिश में भी छाता लिए खड़े अपनी प्रिय महारानी को याद कर रहे थे. मगर उसी दौरान इस चैनल ने कैमरा एक कपल (couple dancing on camera outside Buckingham Palance) की तरफ घुमा दिया जो हंसते नजर आ रहा था. डेली स्टार वेबसाइट की रिपोर्ट के अनुसार एक कपल पैलेस (Couple outside Palace video) के बाहर भीड़ में खड़े थे और कैमरा देखकर हंस रहे थे, सेल्फी ले रहे थे और अचानक से डांस भी करने लगे.

@SkyNews take the camera of these rude idiots! Feeling the need to laugh and dance because they’re on tv pic.twitter.com/4cKA4rjLHb

— Gill morrissey (@Gillmorrissey3) September 8, 2022