गोद लिए बच्चे को 5 सालों तक डिब्बे में कैद कर रखा, पेशाब के लिए दी थी बाल्टी! चौंका देगी कपल की करतूत

माता-पिता का बच्चों के प्रति प्रेम अपार होता है जिसका हिसाब ही नहीं लगाया जा सकता. कई बार कपल बच्चों को गोद लेते हैं और उन्हें अपनी संतान से भी ज्यादा प्यार करने लगते हैं. मगर क्या आपने कभी सुना है कि कोई माता-पिता इस हद तक गिर गया कि वो अपने बच्चे को ही प्रताड़ित (Child abuse of adopted son) करने लगा. हाल ही में एक ऐसा मामला अमेरिका से सामने आया जहां एक कपल (American couple kept adopted child in box) ने अपने गोद लिए बेटे को 5 सालों तक डिब्बे में बंद कर रखा.

फ्लोरिडा के ट्रेसी (Tracy Ferriter) और टिमॉथी फेरिटर (Timothy Ferriter) ने साल 2017 में एक बच्चे को गोद लिया था जो अब 13 साल का हो चुका है. कपल पर इल्जाम है कि उन्होंने 5 सालों (Couple kept child in box for 5 years) तक यानी गोद लेने के वक्त से ही बच्चे को अपने गैराज के एक डिब्बे में बंद रखा. वो उसे रोज 18 घंटे तक डिब्बे में ही बंद रखते थे और सिर्फ स्कूल जाने के लिए छोड़ते थे.

अब मामला कोर्ट में पहुंच चुका है. (फोटो: Twitter/@diamondlass99)

बच्चे को दी थी सिर्फ एक बाल्टी और गद्दा

डेली स्टार की रिपोर्ट के अनुसार उन्होंने डिब्बे में कैमरा भी लगाया था जिससे वो उसपर नजर रख सकें. सबसे ज्यादा हैरानी की बात ये है कि कपल ने बच्चे को मल-मूत्र त्यागने के लिए सिर्फ एक बाल्टी (Couple gave boy bucket to pee) दे रखी थी और साथ में एक गद्दा भी दिया था जिसपर वो सोया करता था. बच्चा जैसे ही स्कूल से लौटता था, कपल उसे फिर से डिब्बे के अंदर डाल देता था.

कोर्ट में पहुंचा मामला

रिपोर्ट के अनुसार बच्चा एक दिन स्कूल से भाग गया तब ट्रेसी ने उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाई थी. तब पुलिस जब जांच के लिए पहुंची तो उन्हें बच्चे के रहने की स्थिति के बारे में पता चला. बच्चा भागते हुए पुलिस स्टेशन पहुंचा तो उसने पुलिस से खुद को गिरफ्तार करने की गुजारिश की. पुलिस ने कहा कि बच्चे का कहना था कि घर में उससे कोई प्यार नहीं करता है. उसने कहा कि घर जाने से अच्छा वो जेल में रह लेगा. पुलिस ने कपल को गिरफ्तार कर लिया है. कोर्ट में उनके वकील ने सफाई में कहा कि बच्चे को रिएक्टिव अटैचमेंट डिसऑर्डर है इस वजह से उन्होंने बच्चे को बंद किया था. चाइल्ड अब्यूज के मामले में कपल को जेल हो चुकी है. हाल ही में कपल को 36 लाख रुपये की बेल पर छोड़ दिया गया मगर अब उन्हें बच्चे से किसी भी तरह का संपर्क रखने की इजाजत नहीं है.

