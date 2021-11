नौकरी छोड़ पालतू कुत्ते के साथ दुनिया घूमने निकला कपल, नाव के जरिए करते हैं ट्रैवलिंग का शौक पूरा

दुनिया में एक बड़ी आबादी ऐसी है जिसे घूमने का बहुत शौक है. कई लोग अपने उबाऊ काम से छुटकारा पाने के लिए घूमना पसंद करते हैं जबकि बहुत से लोग दुनिया की अलग-अलग और बेहतरीन चीजों को देखने के लिए. घूमने का कारण चाहे जो भी हो, इंसान को ट्रैवलिंग करने से काफी कुछ सीखने को मिलता है जो किताबें उन्हें नहीं सिखा सकतीं. हाल ही में एक कपल ने भी अपने ट्रैवलिंग के शौक को पूरा करने के लिए गजब का तरीका ढूंढ निकाला. इस कपल ने नाव (Couple Travelling around the world in boat) के जरिए दुनिया घूमने का प्लान बनाया है.

टैरिन पिकर्ड (Taryn Pickard) और उनके पति लोगन को घूमने का बहुत शौक था. जब वो आयरलैंड (Ireland couple lives in boat) में रहा करते थे तब उन्होंने सोचा था कि वो दुनिया घूमेंगे. मगर उन्हें नाव से घूमने का अचानक शौक लग गया. वो कई लोगों की जिंदगी से इंस्पायर हुए है जो नाव में ही रहना पसंद करते हैं. इसके बाद दोनों ने अपनी नौकरी छोड़ी और एक नाव खरीद ली. तब से वो अपने सपने को पूरा कर रहे हैं.

2019 में आया था नाव में रहने का ख्याल

टैरिन 32 साल की पूर्व योगा टीचर हैं. वो कनाडा के वैंकूवर में रहती थीं. साल 2019 में उन्होंने और उनके पति ने तय किया कि वो अपनी पुरानी और घिसी-पिटी जिंदगी को पीछे छोड़कर रोमांच से भरी जिंदगी जीना शुरू करेंगे. उन्होंने मेट्रो वेबसाइट से बात करते हुए कहा- लोग नाव में घूमने का काम काफी वक्त से कर रहे थे. जब हम आयरलैंड में थे तब हमें ये आइडिया काफी पसंद आया. हम भी एक जगह रुक कर नहीं रहना चाहते थे. तब से हमने फैसला किया कि हम नाव में ही रहेंगे. हमने अपने ही शहर में 5 दिन का एक क्रैश कोर्स किया और फिर हम नाव में रहने के लिए तैयार हो गए.

View this post on Instagram A post shared by Taryn Pickard (@moving.into.light)



74 लाख रुपये की नाव में करते हैं सफर

कपल ने अपनी पहली नाव 20 लाख रुपये में खरीदी थी. मगर उन्होंने उसे कुछ ही वक्त में बेच दिया क्योंकि उन्हें लगा कि आराम से नाव पर रहने के लिए उन्हें और बड़ी नाव की जरूरत है. फरवरी 2020 में उन्होंने 45 फीट लंबी एक नाव खरीदी जिसकी कीमत 48 लाख रुपये थी. इसके बाद नाव को अपने अनुसार तैयार करने में उन्हें 1 साल का वक्त लग गया. मगर इस नाव के साथ समस्या ये हुई कि ये नाव खराब मौसम में काम की नहीं साबित हुई. कपल ने उत्तर की ओर जाने का फैसला किया पर ज्यादा बर्फ में नाव ठीक से नहीं चल पाई. फिर इस साल मार्च में उन्होंने आखिरकार अपने हिसाब की एक 40 फीट लंबी स्टील सेल बोट खरीदी जिसकी कीमत 74 लाख रुपये है.

नाव में रहने के लिए हैं 2 बेडरूम

अब कपल अपने 10 साल के कुत्ते (Couple travel in boat with pet dog) मैक्स के साथ मजे से दुनिया घूम रहा है. हाल ही में वो ब्रोटन आर्किपिलागो आइलैंड गए थे जो कनाडा से कुछ दूर पर है. आइलैंड में काफी कम लोग रहते हैं और वहां फोन की सेवा भी नहीं है. कपल की नाव पर दो बेडरूम, किचेन, बाथरूम और सामने की तरफ काफी जगह भी है. वे दिनभर या तो मछली पकड़ते हैं और कोई पानी से जुड़ी एक्टिविटी करते हैं, या फिर किताब पढ़ते हैं और अगर इंटरनेट चल गया तो नेटफ्लिक्स देखते हैं. अब वो अपना सारा वक्त पानी पर ही बिताते हैं. महीने में एक बार राशन खरीदने के लिए वो शहर जाते हैं. नाव में 600 लीटर का पानी का टैंक है. इसलिए साफ पानी का इस्तेमाल कपल सिर्फ पीने, खाना बनाने और नहाने में करते हैं. बाकी अन्य कामों के लिए वो समुद्र के पानी का उपयोग कर लेते हैं.

Tags: Ajab Gajab news, OMG News