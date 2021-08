महिला ने खुद की बच्ची संग की ऐसी हरकत, जिसे देख लोग देने लगे गालियां! बोले- 'वह कोई कुत्ता नहीं!'

किसी भी दंपत्ति (Couple) के लिए माता-पिता (Parents) बनने का सुख बहुत बड़ा होता है. जब एक औरत (Mother) नन्ही सी जान को जन्म देती है और एक पुरुष (Father) अपनी गोद में पहली बार अपनी संतान को उठाता है तो वो खुशी दुनिया में बाकी खुशियों से कम होती है. बच्चों का पालन-पोषण करना आसान नहीं होता है. मगर माता-पिता अपने बच्चे (Child) को पालने में जी-जान लगा देते हैं. सोशल मीडिया पर माता-पिता और बच्चों से जुड़ी कई क्यूट फोटोज वायरल होती रहती हैं जिन्हें देखकर बहुत प्यार आता है. मगर हाल ही में एक ऐसी तस्वीर वायरल (Viral Photo) हो रही है जिसे देखकर लोग तस्वीर में दिखकर दंपत्ति पर आग-बबूला हो रहे हैं.

हम जिस वायरल तस्वीर की बात करे रहे हैं उसमें एक कपल मॉल के फूड कोर्ट में खाना खाते हुए नजर आ रहा है. इस कपल का एक छोटा बच्चा भी जिसे उन लोगों ने मॉल की फर्श पर लेटा दिया है (Couple placed their baby on the cold and hard floor). इस दृश्य को मॉल में मौजूद एक दुकानदार ने अपने कैमरे में कैद कर लिया. दुकानदार बेहद आगबूला है. दरअसल, दुकानदार जे गुना ने टिकटॉक पर एक वीडियो शेयर किया जिसमें ये माता-पिता अराम से कुर्सी पर बैठे अपने खाने का आनंद ले रहे हैं जबकि उन्होंने मॉल की ठंडी और सख्त फर्श पर बच्चे को लेटा दिया है. दुकानदार वीडियो में कहता है- क्या ऐसे लोग सच में होते हैं या ये सब कुछ नकली है? इस वीडियो को देखने के बाद कई लोग इस माता-पिता को आड़े हाथ ले रहे हैं.

फोटो: Tiktok/@wclipsto

एक यूजर ने लिखा- इस दंपत्ति के चेहरे को जमीन पर कोई रगड़वाए जिससे उन्हें पता चले कि जमीन कितनी गंदी होती है जहां उन्होंने अपने बच्चे को लेटा रखा है. जबकि एक यूजर ने कहा- वो बच्चा कोई कुत्ता नहीं है कि उन्होंने उसे जमीन पर लेटा दिया है. एक अन्य यूजर ने लिखा- मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि वहां मौजूद किसी भी व्यक्ति ने इस दृश्य के खिलाफ आवाज नहीं उठाई. एक यूजर ने तो यहां तक लिख दिया कि ये सीन देखकर मेरा खून खौल रहा है और अगर मैं वहां होता तो पुलिस को सूचना देता. कई टिकटॉक यूजर्स अन्य माता-पिता को सबक दे रहे हैं कि वो भविष्य में अपने बच्चे के साथ ऐसा ना करें.