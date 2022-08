VIDEO: कई गायों ने मिलकर शख्स को खदेड़ा! जान बचाने के चक्कर में हुआ ऐसा हादसा कि देखकर आ जाएगी हंसी

गाय वैसे तो सीधी होती हैं मगर बहुत ज्यादा परेशान किया जाए तो उन्हें भी गुस्सा आ जाता है. मैदानों में घास खाती गाय या बैल काफी शांत नजर आते हैं मगर किसी भी जानवर को खाते वक्त परेशान नहीं करना चाहिए. यही गलती एक शख्स ने कर दी जिसका वीडियो वायरल (Cows attack man viral video) हो रहा है. उसके बाद जो हुआ वो देखकर आप हंसते-हंसते लोटपोट हो जाएंगे.

सोशल मीडिया अकाउंट वायरल हॉग अपने अजबगजब वीडियोज (Weird videos) के लिए फेमस है. अक्सर इस अकाउंट पर ऐसे वीडियोज पोस्ट किए जाते हैं जो लोगों को हैरान करते हैं. मगर इन दिनों एक वीडियो (man run to protect himself from cattle) शेयर किया गया है जो आपको बहुत हंसाएगा. इस वीडियो में एक व्यक्ति घास के मैदान में गायों के साथ नजर आ रहा है. ये तो नहीं समझ आ रहा है कि वो गायों को परेशान कर रहा है या नहीं, मगर घास खाती गायों के पास जाकर उसने बड़ी गलती कर दी है.

View this post on Instagram A post shared by ViralHog (@viralhog)



शख्स के पीछे पड़ गई गाय

वीडियो में शख्स एक घास के पहाड़ी इलाकी में नजर आ रहा है. वहां कई गाय मौजूद हैं. वो उनके पास पहुंचता है और ना जाने क्या करता है कि गाय गुस्से में आ जाती हैं और उसका पीछा करने लगती हैं. एक-दो नहीं करीब चार या पांच गाय उस व्यक्ति के पीछे पड़ जाती हैं और उसे मारने के लिए दौड़ती हैं. वो भी हंसते हुए वहां से तेज रफ्तार में भागता है. उसकी हंसी देखकर लग रहा है कि उसने सिर्फ मजाक में गाय को परेशान किया होगा. वो एक ढलान के पास पहुंचता है तभी एक खरगोश उसके सामने से गुजरते हुए सीधी दिशा में भागने लगता है. शायद वो व्यक्ति उस खरगोश की जान बचाना चाहता होगा, इसलिए वो साइड होता है मगर उसका पैर फिसलता है और वो सीधे पानी में जा गिरता है. इस हादसे में उसे चोट तो नहीं आई मगर जिस गति से वो गिरता है, वो देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि उसे चोट आई होगी. हालांकि, उठने के बाद वो फिर हंसने लगता है.

वीडियो पर लोगों ने दी प्रतिक्रिया

इस वीडियो को 45 हजार से ज्यादा व्यूज मिल चुके हैं जबकि कई लोगों ने कमेंट कर अपनी प्रतिक्रिया दी है. एक शख्स ने कहा कि खरगोश को भी अपनी जान बचानी थी और वो उस शख्स से पहले भागकर पहुंच गया. एक ने कहा कि भागने की ट्रोफी खरगोश के नाम की जाती है. कई लोगों को वो छोटा जीव कुत्ता लग रहा है. जबकि कुछ लोग इस बात से कन्फ्यूज हैं कि आखिर गाय शख्स के पीछे भागी क्यों.

Tags: Ajab Gajab news, Trending news, Weird news