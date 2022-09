VIDEO: इंसान से बचाने के लिए केकड़े ने अपने साथी को लगा लिया गले, प्रकृति का ये रूप देख आ जाएंगे आंसू

इस दुनिया में सारी भावनाओं में से प्यार सबसे प्रबल है. इसी वजह से प्रकृति ने इस भावना को इंसानों में ही नहीं, अन्य जीव-जंतुओं में भी डाला है. हमें लगता है कि हम ही एक दूसरे को प्यार करते हैं मगर ऐसा नहीं है, जानवर भी अपने परिवार के लिए बेहद भावुक हो जाते हैं. हाल ही में एक वीडियो वायरल हो रहा है जो ये बात साबित कर देगा. इस वीडियो में एक केकड़ा (Crab saving friend from human hand video) अपने साथी को बचाता नजर आ रहा है.

ट्विटर अकाउंट @Gabriele_Corno अपने अजबगजब वीडियोज (weird videos) के लिए फेमस है. हाल ही में इस अकाउंट पर एक वीडियो पोस्ट किया गया है जिसमें एक केकड़ा (crab showing love emotional video) और उसके अंदर का प्यार नजर आ रहा है. जब जानवरों के परिवार पर कोई आंच आती है तो वो उन्हें बचाने के लिए कुछ भी कर जाते हैं. सिर्फ बड़े जीव ही नहीं, छोटे जीव भी ऐसा ही करते हैं. इस वीडियो में भी आपको अनोखा नजारा देखने को मिलेगा.

The little crab protects his friend from a human being by hugging him pic.twitter.com/l4mUs3hrXp

— Gabriele Corno (@Gabriele_Corno) September 19, 2022