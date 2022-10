जिस तूफान में सीधे नहीं खड़े हो पाए इंसान, उसका पक्षियों पर नहीं हुआ असर! पतली टांगों के सहारे खड़े आए नजर

इंसान को लगता है कि वो प्रकृति की बनाई सबसे ताकतवर रचना है, पर सच तो ये है कि इंसान को दूसरे जीवों की पूरी ताकत के बारे में पता ही नहीं है. जब कोई प्राकृतिक आपदा आती है तो इंसान चुटकियों में उसका शिकार बन जाते हैं मगर जानवर अपनी शक्तियों से तूफान को पार कर जाता है. इन दिनों अमेरिका के फ्लोरिडा में इयान (Ian hurricane in Florida) नाम के तूफान (Florida, America) से होने वाली तबाही के काफी चर्चे हैं. इस तबाही में इंसानों को काफी नुकसान हुआ मगर हाल ही में एक वीडियो वायरल (birds standing in hurricane) हो रहा है जिसमें पक्षियों की हिम्मत और शक्ति दिखाई दे रही है.

इंस्टाग्राम अकाउंट वायरल हॉग (Viral Hog) पर अक्सर हैरान करने वाले वीडियोज़ पोस्ट किए जाते हैं. हाल ही में इस अकाउंट पर एक वीडियो पोस्ट किया गया है जिसमें कुछ क्रेन (Crane bird standing in Ian hurricane) जैसे पक्षी तूफान में खड़े दिखाई दे रहे हैं. तूफान से जुड़े कई वीडियोज हाल ही में वायरल हुए हैं. उनमें कई वीडियोज़ में लोग तेज आंधी-तूफान में बड़ी मुश्किल से खड़े दिख रहे हैं मगर इस वीडियो में जो पक्षी दिख रहे हैं वो इतनी आसानी से खड़े हैं जैसे उनके पैर पर जोर ही नहीं पड़ रहा है.



आंधी में खड़ी दिखी क्रेन

वीडियो में क्रेन जैसे 4-5 पक्षी आंधी में खड़े हैं. हवा इतनी तेज चल रही है कि पेड़ तेजी से उड़ रहे हैं और आसपास मौजूद चीजें भी तेजी से हिल रही हैं. पक्षियों के पैर बेहद पतले हैं कि आपको देखकर लगेगा कि वो हवा में टिक ही नहीं पाएंगे मगर उसके विपरीत पक्षी इतनी आसानी से रोड पर खड़े हैं कि आपको अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं होगा.

Jim Cantore literally hit by a flying tree branch during a live report. Please get this man off the street.

Watch Shared Videos of Hurricane Ian Aftermath In Florida 👉🏽https://t.co/oHGrnvci7C#HurricaneIan #HurricanIan #Hurricane_Ian #Florida #HurricaneIanupdate pic.twitter.com/bZ8gCTeqUp

— Theeshaderoomed (@Theeshaderoomed) September 29, 2022