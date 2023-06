Viral Video: शख्स ने तालाब में फेंका मीट, एक साथ झपटे मगमरमच्छ, पर एक को हुई इंसानी मांस खाने की तलब!

मगरमच्छ बेहद खतरनाक जीव होते हैं. इंसानों के लिए तो वो काल की तरह हैं. अगर मगरमच्छ टीवी पर दिख जाए या फिर किसी सोशल मीडिया के वीडियो में, इंसान को एक तरह का ही डर मेहसूस होता है. पर सोचिए कि अगर वही मगरमच्छ ठीक आपके सामने आ जाए तो क्या होगा. हाल ही में एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें एक व्यक्ति मगरमच्छ (Crocodile attack video) को खाना खिलाता दिख रहा है. वो उन्हें मीट का टुकड़ा देता है पर उनमें से एक मगरमच्छ को शायद जानवर का मांस नहीं, इंसानी मांस खाने की चाहत होती है!

ट्विटर अकाउंट @TheScaryNature पर अक्सर जानवरों से जुड़े हैरान करने वाले वीडियोज पोस्ट किए जाते हैं. हाल ही में इस अकाउंट पर एक वीडियो पोस्ट किया गया है जो मगरमच्छ से जुड़ा हुआ है. वीडियो में एक मगरमच्छ (Man feeding crocodiles video) उन्हें खाना देने वाले व्यक्ति पर ही हमला करता नजर आ रहा है. जू या किसी नेचर पार्क में ऐसे जीवों की देखभाल करने वाले लोगों को काफी मुसीबतों का सामना करना पड़ता है.

that croc shrug off a meaty snack for something even bigger pic.twitter.com/TCV7lRzMG7

— Nature is Scary (@TheScaryNature) June 4, 2023