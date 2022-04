लोगों के घरों के सामने 'मॉर्निंग वॉक' करते दिखा विशाल मगरमच्छ! सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा Video

मगरमच्छ चाहे टीवी में दिख जाए या फिर जू के बंद पिंजड़ों में, उन्हें देखना वाकई खतरनाक होता है. पर क्या आपने सोचा है कि अगर कभी मगरमच्छ (Crocodile walking on road) दिन के उजाले में सड़क पर, ठीक आपके घर के सामने दिख जाएगा तो क्या होगा. बेशक डर के मारे कोई भी घर से बाहर नहीं निकलेगा. ऐसा ही हाल हुआ अमेरिका में जब एक विशाल मगरमच्छ (Giant crocodile walking in front of houses in Florida) लोगों के घरों के बाहर टहलता हुआ नजर आया.

फ्लोरिडा के सरसोटा काउंटी (Sarasota County, Florida) में ईस्टर के दिन एक ऐसा नजरा देखने को मिला जिसने सभी को हैरान कर दिया. द इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार सरसोटा काउंटी शेरिफ्स ऑफिस (Sarasota County Sheriff Office) ने अपने फेसबुक पेज पर एक हैरान करने वाला वीडियो शेयर किया जिसमें उन्होंने बताया कि कैसे ईस्टर की सुबह उन्हें एक बेहद बड़ा मगरमच्छ सड़क (Crocodile walking on road) पर, लोगों के घरों के सामने टहलता दिखा है.



सड़क पर टहलता दिखा मगरच्छ

वीडियो के कैप्शन में पुलिस ने लिखा- “सबसे पहले आप सभी को हैपी ईस्टर. दूसरी बात ये कि हम नहीं जानते ईस्टर का बनी वेनिस के हैरिंगटन लेक तक पहुंच पाया या नहीं क्योंकि बीच में उसे ये बैड बॉय मिल गया होगा. हम अनुमान लगा रहे हैं कि ये मगरमच्छ 10 फीट के करीब लंबा था. वो जिस तालाब से आया था, उसमें वापिस जाने के लिए उसने काफी समय लिया क्योंकि उसका वजन भारी था और उसकी पूंछ भी काफी भारी थी.”

वीडियो पर लोगों ने दी प्रतिक्रिया

वीडियो में मगरमच्छ लोगों के घरों के बाहर धीरे-धीरे टहलता दिख रहा है. वीडियो के अगले हिस्से में वो आराम से तालाब में उतर जाता है. फेसबुक पर ये वीडियो वायरल हो चुका है और इसे अबतक 4 लाख से ज्यादा व्यूज मिल चुके हैं. वहीं वीडियो के 3 हजार से ज्यादा लाइक्स भी हैं. लोगों ने वीडियो पर अपनी प्रतिक्रिया भी दी है. एक शख्स ने कहा कि मगरमच्छ मॉर्निंग वॉक करने निकला होगा. एक ने कहा कि इसमें देखने जैसा कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक डायनासोर, ग्रह पर घूम रहा है. एक शख्स ने कहा कि वो किसी बूढ़े आदमी की तरह चल रहा है. कई लोग इस बात पर खुशी जता रहे हैं कि मगरमच्छ सुरक्षित तालाब में पहुंच गया.

Tags: Ajab Gajab news, Weird news