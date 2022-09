Viral Video: बिल्लियों को लड़ाई के लिए उकसाते दिखा कौवा, चोंच मार-मारकर शुरू करवा दी जंग!

आपने कई लोगों को देखा होगा जो आग में घी का काम करते हैं. ऐसे लोगों को दो जनों के बीच की लड़ाई को देखने में बहुत मजा आता है. इसलिए ये लोग दो लोगों के बीच जंग छिड़वाने के लिए उतारू रहते हैं. पर क्या आपको लगता है कि ऐसे स्वभाव के लोग सिर्फ इंसानों में होते हैं! इन दिनों एक वीडियो वायरल (cat fighting with each other video) हो रहा है जिसमें एक पक्षी ऐसा काम करते दिख रहा है जिसे देखकर आपको लगेगा कि ये पक्का इंसानों से चालाकी सीखकर आया है.

ट्विटर अकाउंट @FredSchultz35 पर अक्सर रोचक वीडियोज (amazing videos) पोस्ट किए जाते हैं. हाल ही में इस अकाउंट पर एक वीडियो शेयर किया गया है जिसमें दो बिल्लियां एक दूसरे के सामने खड़ी हैं और एक कौवा (crow instigating cat to fight video) अजीबोगरीब हरकत कर रहा है. वैसे तो जानवर आपस में क्या बातें करते हैं, कैसे पेश आते हैं, ये इंसान नहीं जान सकते, हम तो बस अपने विचारों के हिसाब से ही अंदाजा लगा सकते हैं. इस वीडियो में भी हम ये दावे के साथ तो नहीं कह सकते कि पक्षी लड़ाई के लिए भड़का रहा था, मगर ये जरूर कहा जा सकता है कि पक्षी के कारण ही लड़ाई ने रौद्र रूप लिया है.

This bird knew exactly what it was doing. 😏😂🐦😾 pic.twitter.com/bfNkMMCatB — Fred Schultz (@FredSchultz35) September 19, 2022



आपस में भिड़ गई बिल्लियां

इस वीडियो में सड़क के किनारे दो बिल्लियां खड़ी नजर आ रही हैं. दोनों एक दूसरे को गुस्से से ही देख रही हैं और हमला करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं. इस बीच एक कौवा, सामने वाली बिल्ली के पैर पर बार-बार चोंच मारकर पीछे भाग जा रहा है. ऐसा लग रहा है जैसे वो कह रहा हो कि बिल्ली को लड़ाई शुरू कर देनी चाहिए. दो बार ऐसी हरकत करने के बाद बिल्ली भड़क जाती है और दूसरी के ऊपर हमला कर देती है. जब बिल्ली रुक जाती है तो कौवा फिर चोंच मारने लगता है और बिल्ली लड़ाई फिर शुरू देती है.

वीडियो पर लोगों ने दी प्रतिक्रिया

इस वीडियो को 9 लाख से ज्यादा व्यूज मिल चुके हैं जबकि कई लोगों ने कमेंट कर अपनी प्रतिक्रिया दी है. एक ने कहा कि कौवे बेहद समझदार होते हैं. एक ने कहा कि कौवे की चालाकी कमाल की है. वहीं एक ने कहा कि पीछे नजर आ रहा कुत्ता अपने काम से काम रख रहा है.

