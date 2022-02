सिगरेट के टुकड़े जुटाते कौओं को देखकर हैरान हो गए लोग, कंपनी दे रही पक्षियों को खास ट्रेनिंग!

सिगरेट पीना (Smoking) स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है. ये बात जानते तो सब हैं मगर मानता कोई नहीं है. सिगरेट पीने से इंसान के स्वास्थ्य पर तो बुरा असर पड़ता है ही, मगर पर्यावरण पर भी काफी नुकसान पड़ता है जिसके बारे में कोई सोचता भी नहीं है. सिगरेट पी लेने के बाद जो उसके टुकड़े लोग यहां-वहां फेंक देते हैं, वो भी काफी नुकासन पहुंचाते हैं. अब टुकड़ों को साफ करने का जिम्मा कौओं (Crow picking cigarette butts) ने उठा लिया है.

स्वीडन की एक कंपनी (Sweden company training crows) कोर्विड क्लीनिंग (Corvid Cleaning) नाम की कंपनी अनोखा काम कर रही है. कंपनी कई कौओं को सिगरेट के टुकड़े (Swedish crows picking cigarettes for fodd) उठाने की ट्रेनिंग दे रही है. इसके बादले में वो उन्हें खाना देगी. कौओं की आदत ही होती है कि वो इधर-उधर से चीजें उठाते रहते हैं. ऐसे में उन्हें खास ट्रेनिंग दी जा रही है जिससे वो जमीन पर पड़े सिगरेट के बट को उठाकर कचरें में फेंक सकें.

Swedish enterprise Corvid Cleaning is testing a reward-based system where crows picking up cigarette butts and drop them into a trash can. Peanuts are then dispensed as a reward pic.twitter.com/3qjF2JrX0s

