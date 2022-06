VIDEO: मुंबई-दिल्ली ही नहीं, दुनिया के कई देशों की ट्रेनों में होती है भयंकर भीड़, भगदड़ मचने का होता है खतरा

अगर आपने कभी दिल्ली मेट्रो या मुंबई लोकल में यात्रा की होगी तो उसमें होने वाली भीड़ से तो जरूर वाकिफ रहे होंगे. इन साधनों में ऑफिस आवर के वक्त यानी सुबह के 9-10 बजे के करीब और शाम के 6-7 बजे के करीब इतनी भीड़ होती है कि इसमें कदम रखने की भी जगह नहीं होती है. मगर भारत एकलौता ऐसा देश नहीं है जिसकी ट्रेनों (People boarding trains viral video) में भीड़ होती है. इन दिनों सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें दुनिया के अलग-अलग देशों की ट्रेनों में भीड़ के दृश्य नजर आ रहे हैं.

लैडबाइबल (LadBible) नाम का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म अपने अजब-गजब वीडियोज (Weird videos) के लिए फेमस है. इसमें अक्सर ऐसे वीडियोज दिख जाते हैं जो किसी को भी हैरान करने के लिए काफी हैं. इन दिनों लैडबाइबल ऑस्ट्रेलिया (LadBible Australia) के फेसबुक पेज पर एक वीडियो इस पेज पर वायरल हो रहा है जिसमें ट्रेनों की भीड़ दिखाई जा रही है जो इतनी भयानक है कि वीडियो में देखकर ही आप इन ट्रेनों में यात्रा (Crowd in trains around the world video) नहीं करना चाहेंगे.



ट्रेनों में चढ़ते दिखे सैंकड़ों लोग

वीडियो में अलग-अलग देशों की ट्रेनों सी जुड़ी क्लिप्स दिखाई गई हैं जिसमें लोग साधनों पर चढ़ने की कोशिश कर रहे हैं. पहला वीडियो मुंबई लोकल के महिला कोच का है. इसमें सैंकड़ों महिलाएं ट्रेन का इंतजार करती दिख रही हैं. जैसे ही लोकल प्लेटफॉर्म पर आकर रुकती है, वैसे ही महिलाएं एक साथ ट्रेन पर चढ़ने की कोशिश में लग जाती हैं. सारी महिलाएं एक साथ एक ही गेट से घुसने की कोशिश करती दिखाई दे रही हैं. अगला वीडियो ब्राजील का है जिसे एक शख्स ने सीट पर बैठे-बैठे बनाया है. जैसे ही गेट खुलता है, सैंकड़ों लोग एक ही दरवाजे से अंदर घुसते दिखाई दे रहे हैं. ट्रेन ही नहीं, थाईलैंड में तो नाव में भी भीड़ देखने को मिलती है. अगली क्लिप में नाव का ही एक सीन दिखाई दे रहा है. आगे एक वीडियो बांग्लादेश का भी है जिसमें सैंकड़ों लोग ट्रेन की छत पर बैठे नजर आ रहे हैं.

वीडियो पर लोगों ने दी प्रतिक्रिया

ये वीडियो फेसबुक पर वायरल हो रहा है. इसे 7 करोड़ से ज्यादा व्यूज मिल चुके हैं जबकि हजारों लोगों ने इस वीडियो पर प्रतिक्रिया भी दी है. एक शख्स ने कहा कि लोगों को आबादी बढ़ाना कम करना होगा. एक ने कहा कि वीडियो देखकर ही उसे घबराहट होने लगी.

