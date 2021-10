कई सालों तक शख्स ने कौओं को खिलाया खाना, जाते-जाते पक्षी दे गया ऐसा तोहफा कि हर कोई हुआ दंग!

इंसान ही नहीं, जानवरों के अंदर भी अथाह प्यार होता है जिसे वो अपने मालिक को दर्शाते हैं. आमतौर पर लोगों को लगता है कि कुत्ते, बिल्ली, गाय आदि जैसे जानवर ही इंसानों से प्यार करते हैं और उनके प्रति आभार व्यक्त करते हैं मगर ऐसा नहीं है. पक्षी भी इंसानों के प्रति अपने प्यार को जाहिर करने में संकोच नहीं करते. इंसान पक्षियों को जितना भी कष्ट क्यों न पहुंचाए, अगर वो उसे एक बार प्यार से दाना डाल देता है तो वो इंसान के ही हो जाते हैं. हाल ही में अमेरिका (USA) में ऐसी ही एक घटना सामना आयी जहां कौओं (Crows affection to human family) के परिवार ने एक शख्स के प्रति बेहद खास तरह से अपने प्यार दो दर्शाया.

अमेरिका के रहने वाले स्टूअर्ट डालक्विस्ट (Stuart Dahlquist) संगीतकार होने के साथ-साथ बर्ड लवर भी हैं. करीब 2 साल पहले उन्होंने सोशल मीडिया के जरिेए एक बेहद रोमांचक किस्से का जिक्र किया था जो खूब वायरल हुआ. स्टूअर्ट ने ट्वीट कर बताया था कि वो और उनका परिवार बीते कुछ वक्त से कौए के एक जोड़े और उनके दो बच्चों का ख्याल रख रहे थे. पिछले दिनों वो पूरा परिवार उड़ गया मगर अपने पीछे उन्होंने स्टूर्ट के लिए एक गिफ्ट छोड़ दिया. स्टूअर्ट ने बताया कि उन्हें लगातार दो दिन वो गिफ्ट मिला जो कौओं ने छोड़ा था (Crows left gift for man). गिफ्ट छोड़ना जितनी ज्यादा हैरानी की बात थी, उससे कहीं ज्यादा हैरानी इस बात की थी कि कौओं ने चीड़ के पेड़ की टहनियों को एलुमिनियम कैन को खोलने वाले छल्लों में घुसा दिया था जिससे वो किसी गुलदस्ते जैसे लग रहे थे. स्टूअर्ट ये देखकर दंग रह गए थे. उन्होंने पक्षियों को बेहद उदार बताया था.

We’ve been feeding a small family of four crows (mated pair and their two year old kids) for several years. Last week two days in a row they left these gifts, pull tabs threaded onto pine twigs. This isn’t only generous, it’s creative, it’s art.

My mind is blown. pic.twitter.com/tT5ORZ3AHL

— Stuart Dahlquist (@StuartDahlquist) March 24, 2019