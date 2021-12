Viral Video: 14 महीने के बच्चे की पहली बार हुई कुत्ते से मुलाकात, रिएक्शन देखकर मुस्कुराने लगेंगे आप!

छोटे बच्चों का प्रकृति की अलग-अलग चीज को देखने का नजरिया जितना अलग होता है, उतना ही प्यारा उनका रिएक्शन होता है. जब भी किसी नई चीज को पहली बार देखते हैं तो आश्चर्यचकित हो जाते हैं और उनके क्यूट रिएक्शन (Kids Cute Reaction Videos) को देखकर बड़े लोगों का दिल उनपर आ जाता है. आपने भी कभी किसी बच्चे को पहली बार कई चीजें देखते हुए देखा होगा. आज हम आपको एक 14 महीने के बच्चे का खास वीडियो दिखाने जा रहे हैं जिसने पहली बार जब एक कुत्ते (14 month baby sees dog for the first time) को देखा तो दंग रह गया. उसका ये वीडियो वायरल (Cute Baby with Dog Viral Video) हो रहा है.

ट्विटर अकाउंट Madeyousmile पर हाल ही में एक बच्चे का बेहद ही क्यूट वीडियो (Cute Baby Video) शेयर किया गया है. वीडियो में एक छोटा बच्चा नजर आ रहा है जो सिर्फ 1 साल 2 महीने का है और सड़क के कनारे खड़ा दिख रहा है. वीडियो के कैप्शन में लिखा है कि जब 14 महीने के बच्चे ने पहली बार कुत्ते (Baby Sees Dog for the first time Video) को देखा. बच्चा कुत्ते को देखकर दंग हो जाता है और फिर अचानक से उछलने लगता है. ऐसा लगता है जैसे वो जानवर को देखकर बहुत खुश है.

14 month old kid seeing a dog for the first time pic.twitter.com/zTrfnAovlv — Madeyousmile (@Thund3rB0lt) December 9, 2021



कुत्ते के साथ जमीन पर लेट गया बच्चा

वीडियो में नजर आ रहा कुत्ता भी काफी बालों वाला है मगर बच्चा उसके पास जाने से डर नहीं रहा. बल्कि वो बहुत ही एक्साइटेड है और कुत्ते की तरह ही अठखेलियां करने लगता है. वो कुत्ते का देखादेखी जमीन पर लेट जाता है और जैसे ही कुत्ता उसे चाटने आता है वो तुरंत उठ खड़ा होता है मगर फिर भी जानवर के पास से दूर नहीं भागता.

लोगों ने वीडियो पर दी प्रतिक्रिया

इस वीडियो को 70 हजार से ज्यादा व्यूज मिल चुके हैं. जबकि 500 से ज्यादा लोगों ने इसे रीट्वीट किया है. लोग वीडियो पर कमेंट कर अपनी प्रतिक्रिया भी दे रहे हैं. एक महिला ने लिखा कि बच्चा कुत्ते के साथ कितनी प्यार से पेश आ रहा है, आमतौर पर बच्चे जानवरों को बहुत परेशान करते हैं. कई लोग तो ये भी लिख रहे हैं कि वीडियो देखकर उनका दिल पिघल गया है. एक शख्स ने तो यहां तक लिखा कि उसने कई बार इस वीडियो को देख लिया है.

Tags: Ajab Gajab news, OMG News