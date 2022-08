गुब्बारे के साथ सड़क पर खेलता दिखा कुत्ता, लोगों ने कहा- 'गेम को ओलंपिक्स में शामिल कर दो'

जानवर भी इंसानों की ही तरह होते हैं. बड़े हो जाने के बाद जैसे कई लोगों में चंचलता रह जाती है वैसे कुत्तों का भी चंचल स्वभाव हमेशा ही रह जाता है. आपने सोशल मीडिया पर कई ऐसे वीडियोज देखे होंगे जिसमें इंसान और कुत्तों के बीच प्यार नजर आता है. मगर हाल ही में एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें एक कुत्ता (Dog playing with balloon video) इंसान के साथ खेलता दिख रहा है मगर फिर खुद ही खेलने में इतना खो जाता है कि इंसान को भूल जाता है.

ट्विटर अकाउंट @Yoda4ever पर अक्सर मजेदार वीडियोज (amazing videos) पोस्ट किए जाते हैं. हाल ही में इस अकाउंट पर एक वीडियो पोस्ट किया गया है जिसमें एक कुत्ता गुब्बारे (Dog balloon video) से खेलता दिख रहा है. अक्सर छोटे बच्चे गुब्बारों से घर में खेलते-कूदते दिख जाते हैं. वो उसे अपने हाथों से मारकर हवा में उड़ाते हैं और जब गुब्बारा दोबारा नीचे आता है तो वो उसे फिर से हवा में मार देते हैं. जिस वीडियो की हम बात कर रहे हैं उसमें एक कुत्ता ऐसी हरकत करता नजर आ रहा है.

