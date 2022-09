VIDEO: शीशे के सामने खड़े होकर खुद को भौंकता दिखा कुत्ते का बच्चा, अपनी ही परछाई को समझ लिया दुश्मन!

कुत्ते जितने मासूम होते हैं, उतने ही प्यारे भी. उनकी हरकतें हमारा मन खूब बहलाती हैं. पालतू कुत्ते अपने मालिक और घर में इस तरह रम जाते हैं कि वो किसी और को अपने आसपास या फिर अपने घर में नहीं आने देते. हाल ही में एक एक कुत्ते के बच्चे के सामने जब दूसरा कुत्ता (puppy barks on itself in front of the mirror) आ गया तो वो उसे जोर-जोर से भौंकने लगा, पर मजेदार बात ये है कि वो कोई दूसरा कुत्ता नहीं, उसी की अपनी परछाई (puppy barking on mirror video) है जिसे वो दूसरा जानवर समझ रहा था.

ट्विटर अकाउंट @buitengebieden पर अक्सर जानवरों से जुड़े मजेदार वीडियोज (amazing animal videos) पोस्ट किए जाते हैं. हाल ही में इस अकाउंट पर एक वीडियो शेयर किया गया है जिसमें एक क्यूट पपी शीशे (cute puppy barking on mirror) में खुद को ही भौंका जा रहा है. अगर आपके घर में भी कुत्ते होंगे तो आपने पहले कुत्तों द्वारा ऐसा रिएक्शन जरूर देखा होगा. कुत्ते ही नहीं, अन्य जानवर भी जब शीशे के सामने आते हैं तो उन्हें लगता है कि वो कोई और है.



खुद को शीशे के सामने देखकर भौंकने लगा शख्स

वीडियो में एक बड़ा शीशा दिख रहा है जिसके सामने एक कुत्ते का बच्चा खड़ा है और वो खुद को ही शीशे में जोर-जोर से भौंक रहा है. उसे ऐसा लग रहा है जैसे सामने जो जानवर वो कोई दूसरा है जो उसका दुश्मन है. कुत्ता पूरी मेहनत से उछल-उछलकर खुद को भौंका जा रहा है. उसकी पूंछ भी साथ-साथ में हिल रही है जो देखने में बहुत क्यूट लग रही है.

वायरल हो रहा है वीडियो

इस वीडियो को 9 लाख से ज्यादा व्यूज मिल चुके हैं जबकि कई लोगों ने कमेंट कर अपनी प्रतिक्रिया दी है. एक ने पूछा कि इस वीडियो को रिकॉर्ड करने वाला व्यक्ति कहां खड़ा है. कई लोगों ने अन्य कुत्तों के वीडियोज पोस्ट किए हैं जिसमें वो शीशे के सामने खड़े हैं. एक वीडियो में भालू अपने सामने शीशे को देख लेता है और फिर ऐसे उछलने लगता है जैसे उसने दूसरा भालू देख लिया हो.

Tags: Ajab Gajab news, Trending news, Weird news