VIDEO: पहली बार खुद को शीशे में देखते ही हैरान हुआ Puppy! हरकतें देखकर आपको हो जाएगा प्यार

बच्चे चाहे इंसान के हों या जानवर के, वो एक समान ही प्यार लगते हैं. चाहे आप शेर के बच्चे को ही देख लीजिए या फिर सुअर के, वे सभी इतने क्यूट लगते हैं कि आपको उन्हें देखते ही खिलाने का मन करने लगेगा. सोशल मीडिया पर जानवरों के बच्चों से जुड़े कई क्यूट वीडियोज (Cute Animal Videos) वायरल होते रहते हैं. इन दिनों ऐसा ही एक वीडियो खूब पसंद किया जा रहा है जिसमें एक कुत्ते का बच्चा (Puppy seeing himself in mirror viral video) खुद को पहली बार शीशे में देखता है.

ट्विटर पर अपने वायरल और अजब-गजब वीडियोज (Weird Videos) के लिए फेमस अकाउंट @buitengebieden_ ने हाल ही में एक वीडियो शेयर किया है जिसमें एक बेहद क्यूट पपी (Cute Puppy Video) नजर आ रहा है. सफेद रंग के इस कुत्ते का एक कान और एक आंख पर काला रंग है. वो खुद को शीशे में बेहद हैरान करने वाले ढंग से देख रहा है. वीडियो के कैप्शन में लिखा है कि बच्चा पहली बार खुद को शीशे में देख रहा है.

Puppy seeing himself for the first time in the mirror.. 😊 pic.twitter.com/o80RqzIDha

— Buitengebieden (@buitengebieden_) February 4, 2022