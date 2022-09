VIDEO: साइकिल रेस के दौरान शख्स ने बीच रोड पर खड़ी कर दी बाइक, टकराकर जमीन पर गिर पड़े प्रतियोगी!

साइकिल चलाना भी हुनर का काम है. साइकिल रेस के दौरान जब साइकलिस्ट चलते हैं तो वो एक दूसरे से इतनी दूरी बना कर चलते हैं कि वो अपने प्रतिद्वंदी से ज्यादा दूर भी ना चले जाएं और ज्यादा तेज चालकर आगे भी ना निकलें जिससे थकान जलदी हो जाए. ऐसे में आपने उन्हें झुंड बनाकर चलते देखा होगा. लेकिन अगर इसी झुंड के सामने कोई अवरोध आ जाए तो वो सारे ही गिर पड़ते हैं. ऐसा ही कुछ एक साइकिल रेस (Cyclists fall after being hit by bike video) के दौरान हुआ मगर हैरानी इस बात की है कि वो अवरोध कोई पत्थर नहीं बल्कि एक बाइक चालक था.

ट्विटर अकाउंट ‘विशियस वीडियोज’ पर अक्सर हैरान करने वाले वीडियोज (weird videos) पोस्ट किए जाते हैं. हाल ही में इस अकाउंट पर एक वीडियो शेयर किया गया है जिसमें एक साइकिल रेस (cycle race funny video) होती नजर आ रही है. मगर इसी रेस में एक ऐसा हादसा हो जाता है जिसे देखकर आप हैरान भी होंगे और साथ में हंसने भी लगेंगे. साइकिल चालाक (cyclists fall after colliding with biker on road) धड़धड़ाकर जमीन पर गिर पड़े और हादसे का कारण एक बाइक चलाक बना.

Can’t park there sir 💀 pic.twitter.com/a63JWa8WGE — Vicious Videos (@ViciousVideos) September 4, 2022



बाइक से टकराकर गिरे साइकिल चालक

वीडियो में एक साइकिल रेस का ट्रैक नजर आ रहा है और उसके दोनों तरफ दर्शक बैठे हैं. एक बाइक चालक (biker park car in middle of racing track) ना जाने क्यों अपनी बाइक रोककर बीच में ही खड़ा है. ये कहना मुश्किल है कि वो वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए वहां खड़ा था या फिर उसकी गाड़ी बीच में ही खराब हो गई थी. अचानक जब साइकलिस्ट्स की भीड़ वहां उमड़ती है तो वो एक के बाद एक उसके पास से गुजरते हैं. कुछ तो पार कर के आगे बढ़ जाते हैं मगर एक साइकिल सवार उससे भिड़कर गिर जाता है. बस एक के गिरने की देरी थी कि गिरे हुए चालक और बाइक सवार से टकराकर ढेरों साइकिल सवार गिरने लगते हैं. धीरे-धीरे वहां जमीन पर गिरे हुए साइकिल चालकों का पहाड़ सा बन जाता है.

वीडियो पर लोगों ने दी प्रतिक्रिया

इस वीडियो को 8 हजार से ज्यादा व्यूज मिल चुके हैं और कुछ लोगों ने कमेंट कर प्रतिक्रिया भी दी है. एक ने मजाक में कहा- तुम वहां गाड़ी नहीं पार्क कर सकते दोस्त. वहीं एक ने कहा कि वीडियो मनोरंजन से भरा है. जबकि एक ने बाइक सवार को बेवकूफ कहा जो बीच में गाड़ी कर के खड़ा हो गया है.

