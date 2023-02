Viral Video: अंजान ने किडनी देकर बचाई जान, देने वाले का पता चला तो दंग रह गया मरीज, फूट पड़े आंखों से आंसू

किसी की जान बचाना इस दुनिया में सबसे उदारता का सबसे बड़ा कर्म है जिसे करने का मौका बहुत कम लोगों को ही मिलता है. पर जब कभी किसी को ये मौका मिले तो उसे गंवाना नहीं चाहिए क्योंकि इंसान की जान बचाने से बड़ा पुण्य दुनिया में कुछ नहीं है. हाल ही में एक व्यक्ति के साथ ऐसी ही घटना हुई जब एक अंजान शख्स ने उसे किडनी (Man cried seeing kidney donor) दान कर उसकी जान बचाई. पर जब उस व्यक्ति को पता चला कि उसे किसने किडनी दी है, तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई और वो फूट-फूटकर रोने लगा.

ट्विटर अकाउंट @TheFigen_ पर अक्सर अजबगजब वीडियोज (weird videos) पोस्ट किए जाते हैं. हाल ही में इस अकाउंट पर एक वीडियो शेयर किया गया है जिसमें एक व्यक्ति अस्पताल के बिस्तर पर लेटा दिख रहा है. जानकारी के अनुसार शख्स का किडनी ट्रांसप्लांट का ऑपरेशन हुआ है. इंसान की अगर दोनों किडनियां खराब हो जाएं तो एक किडनी के भरोसे वो जिंदा रह सकता है. पर किडनी मिलना मुश्किल है क्योंकि जो लोग उसे दान देते हैं, उनका दिल काफी बड़ा होता है और सच तो ये है कि इतना बड़ा दिल बहुत कम लोगों का होता है.

She is one of the most wonderful daughters in the world. ❤️

Dad finds out that the anonymous kidney donor was his own daughter…pic.twitter.com/BNqQU4r5BZ

— The Figen (@TheFigen_) February 27, 2023