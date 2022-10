बच्चे के लिए बारटेंडर बन गया पिता, शराब के पेग की तरह तैयार की दूध की बोतल! मजेदार वीडियो हो रहा वायरल

पिता अपने बच्चों के लिए कुछ भी कर सकते हैं. धन-दौलत तो छोटी चीज है, वो उनकी खुशी के लिए अपना सुख-चैन, यहां तक कि अपना पद और गंभीरता को भी कचरे की टोकरी में डालकर बच्चों के लिए वो बन जाते हैं जो शायद वो कभी और ना करते. इन दिनों एक वीडियो वायरल हो रहा है जो इस बात सा सबूत पेश कर रहा है. इस वीडियो में एक शख्स संभवतया अपने बच्चे के लिए दूध (dad milk bottle kid video) की बोतल तैयार कर रहा है मगर उसका तरीका इतना खास है कि उसे देखकर आप हंसते-हंसते लोटपोट हो जाएंगे.

ट्विटर अकाउंट @MorissaSchwartz पर अक्सर हैरान करने वाले वीडियोज (weird videos) पोस्ट किए जाते हैं. हाल ही में इस अकाउंट पर एक वीडियो शेयर किया गया है जो पिछले साल का है और जिसमें एक शख्स बच्चे के लिए दूध की बोतल में दूध भरकर उसे सर्व करता दिख रहा है. अगर आप कभी किसी पब या बार में गए होंगे तो आपने जरूर देखा होगा कि वहां बारटेंडर (father bartender milk bottle video) किस तरह लोगों के लिए पेग तैयार करता है. इस वीडियो में भी नजर आ रहा व्यक्ति संभवतया अपने बच्चे के लिए वैसे ही बोतल तैयार कर रहा है.

We all need a personal chef like this 😆 pic.twitter.com/Af8WSszYDL

— Morissa Schwartz (Dr. Rissy) (@MorissaSchwartz) October 11, 2022