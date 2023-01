Viral Video: सामान की तरह झूले से लटके दिखे लोग, सिर-पैर का नहीं लगेगा पता! देखकर ही शरीर से निकल जाएगी रूह

जिनको कुछ एडवेंचरस करने का शौक होता है वो ऐसे स्पोर्ट्स या झूलों पर बैठना काफी पसंद करते हैं जिसपर बैठकर आम लोगों की डर कर हालत पतली हो जाती है. झूलों की बात करें तो बच्चे आसान झूलों पर चढ़ना पसंद करते हैं मगर कुछ झूलों पर उन्हें डर लगता है, मगर कई ऐसे भी झूले या राइड्स होती हैं जिसपर बच्चे तो छोड़िए, बड़ों के भी पसीने छूट जाते हैं. हाल ही में ऐसे ही एक झूले का वीडियो वायरल (Dangerous rides around the world) हो रहा है जिसमें कुछ लोग बैठे हैं और वो उन्हें ऐसे झुला रहा है जैसे वो जीवित नहीं, निर्जीव वस्तु हों.

ट्विटर अकाउंट @BornAKang पर अक्सर अजबगजब वीडियोज पोस्ट किए जाते हैं. हाल ही में ऐसा ही एक वीडियो (amusement park ride video) शेयर किया गया है जिसमें कुछ लोग एक झूले पर बैठे दिख रहे हैं जो अचानक जोर-जोर से घूमने लगता है. भारत में लगने वाले मेलों में हिंडोला झूलों को काफी खतरनाक माना जाता है, पर जिस वीडियो की हम बात कर रहे हैं, उसके सामने तो हिंडोला या अन्य झूलों की कोई बिसात ही नहीं है, और जब आप एक बार इसे देखेंगे तो आपको ऐसा मेहसूस होगा जैसे डर के मारे शरीर से रूह निकल गई हो!

