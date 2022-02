समुद्र से बहते हुए बीच पर आ पहुंची शार्क! महिला ने हाथों से मुंह खोलकर खींच ली नुकीले दांतों की फोटो

दुनिया में कई ऐसे जीव हैं जिनको देखकर कोई भी डर (Horrific creatures of the world) से कांपने लगता है. ऐसे खूंखार जीव, धरती पर हैं, पानी के अंदर हैं और आसमान में भी उड़ते हैं. इंसानों को इनसे काफी खतरा रहता है. इनमें से एक बेहद खूंखार जीव है शार्क (Shark) मछली. नाम सुनकर ही लोग खौफ में आ जाते हैं. कई ऐसे मामले सामने आए हैं जब लोग शार्क के हमले में बुरी तरह घायल हो जाते हैं मगर एक महिला ने तो शार्क के मुंह (Woman clicked photo of shark teeth) को अपने हाथों से खोलकर उसके दांतों की फोटो खींच ली.

सुनकर आप जरूर दंग रह गए होंगे पर सच ये है कि शार्क मरी हुई थी. डेली स्टार की रिपोर्ट के अनुसार अमेरिका के नॉर्थ कैरोलाइना (North Carolina, America) के हाटेरस बीच पर हाल ही में एक चौंका देने वाली घटना घटी. यहां समुद्र की लहरों के साथ एक ग्रेट व्हाइट शार्क (Dead Great white shark washes up on shore) बहते हुए बीच पर आ पहुंची. शार्क मर चुकी थी और बीच पर पड़ी थी मगर लोगों में तब भी डर का माहौल था.

मरी हुई शार्क को करीब से देखकर लोगों ने हैरानी जताई. (फोटो: Facebook)

महिला ने पोस्ट की शार्क की फोटो

इस दौरान बीच पर सैर करने गईं डैना रोज ने जब शार्क को देखा तो वो भी हैरान हो गईं. उन्होंने मछली की कई फोटोज खींची और उसे फेसबुक पर पोस्ट कर लोगों को दिखाया. चौंकाने वाली बात ये थी कि महिला ने अपने हाथों से उसके मुंह को खोलकर उसके दांतों की फोटो खींची. किसी ब्लेड से भी तेज धार वाले दांतों को देखकर लोग डर गए. मगर महिला की बहादुरी की तारीफ करने लगे.

महिला ने सोशल मीडिया पर शेयर की फोटो. (फोटो: Facebook)

लोगों ने महिला को बीच से हटने का दिया सुझाव

एक शख्स ने कहा कि शार्क तो शार्क होती है, चाहे जिंदा हो या मरी हुई. ऐसे में उसका मुंह खोलकर दांतों की फोटो खींचना भी बड़ी बात है. डैना ने फोटो पोस्ट करते हुए लिखा कि ये बड़ी शार्क समुद्र से बीच पर आ गई. जरा सोचिए कि समुद्र में ऐसे खतरनाक जीव भी रहते हैं, उसके बावजूद हम समुद्र के अंदर जाते हैं. ये समुद्र इन जीवों का घर है और हम समुद्र के लिए मेहमान. कुछ लोगों ने महिला को सलाह दी कि वो बीच से दूर हट जाए क्योंकि मुमकिन है समुद्र में शार्कनाडो यानी भयंकर तूफान आया होगा जिसमें फंसकर शार्क बीच पर आ गई. अगर फिर से ऐसा तूफान आया तो और भी जीव आ सकते हैं जिससे महिला को खतरा हो सकता है.

